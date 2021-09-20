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CHP'li Öztrak: Fethiye belediye başkanımızı disipline sevk ettik - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Fethiye belediye başkanımızı disipline sevk ettik

20.09.2021 17:34
CHP'li Öztrak: Fethiye belediye başkanımızı disipline sevk ettik, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, telefonda bir vatandaşa küfrettiği ileri sürülen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın durumuyla ilgili, "Fethiye belediye başkanımızı bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızda disipline sevk ettik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, telefonda bir vatandaşa küfrettiği ileri sürülen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın durumuyla ilgili, "Fethiye belediye başkanımızı bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızda disipline sevk ettik" dedi.

CHP'li Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün öğle saatlerinde üzücü bir haber aldıklarını belirterek, "Önceki dönem milletvekilimiz, partimizde yöneticilik yapmış arkadaşımız Şahin Mengü'yü yitirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz" dedi.

MYK toplantısının devam ettiğini ifade eden Öztrak, "Toplantımızın gündeminde mutfakları kasıp kavuran pahalılık, milletimizi ezen işsizlik, insanlarımızın batırıldığı borç batağı, savrulan dış politika, Erdoğan şahsım yönetiminin milletimizin sırtında gittikçe ağırlaşan yükü ve ülkemize, milletimize lig düşürten bozuk vesayet düzeni vardı. Sorunlarımız elbette büyük. Ama çözümsüz de değil. Toplantımızda bu sorunları çözmek, milletimizi rahata erdirmek için yapılması gerekenleri ele aldık" diye konuştu.Öztrak, dün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'gazilik' unvanı ve 'mareşallik' rütbesi verilişinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Büyük gaziye bu unvanın verildiği 19 Eylül tarihini 'Gaziler Günü' olarak gururla kutluyoruz. Gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek, devletimize Anayasa ile verilmiş bir görevdir. Ahde vefa da bunu gerektirir ama ne yazık ki, milleti bölüp, parçalayan Erdoğan şahsım hükümeti, milletin şehitlerini ve gazilerini de ayırmıştır. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olana ayrı, yurt dışında şehit ve gazi olana ayrı, terörle mücadelede şehit ve gazi olana ayrı gözle bakmıştır. Her birine farklı özlük hakları tanımıştır. Şehit ve gazilerimizin tamamı, milletimizin medarıiftiharıdır. Gazilerimizin tamamı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Şehitlerimiz, gazilerimiz arasında nasıl ayrı gayrı yapılabiliyor? Biz şehit ve gaziler arasında yapılan bu ayrımcılığın kaldırılması için, Meclis'e bir kanun teklifi verdik. Yapılan ayrımcılığı madde madde sıraladık ama bu kanun teklifimiz, TBMM'den geçmeyerek kadük oldu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, şehitler arasında, gaziler arasında yapılan bu ayrımcılığa son vereceğiz. Gazilerimize ve şehit ailelerimize yaraşan bir yaşamı temin etmek, en öncelikli görevimiz olacak" ifadelerini kullandı. 'MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI, 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK'Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, 'Millet İttifakı'nda olmamız şu an için söz konusu değil' açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi: "Siyasetçilerin sözlerini cımbızlayarak konuşmalarını bağlamından koparmak doğru bir şey değil. Konuşmanın tamamına bakmak lazım. Doğrudur. İttifaklar öncelikle seçim ittifaklarıdır. Dolayısıyla seçim kararıyla birlikte gündeme gelmektedirler. Ama bundan önceki seçimde Millet İttifakı çerçevesinde bir araya gelen, demokrasiden yana olan partilerin anlayış birliği, bugün tüm gücüyle ve genişleyerek devam etmektedir. Seçim sandığı geldiğinde demokrasiden yana partilerin Millet İttifakı çerçevesindeki birlikteliğinin gücünü tüm Türkiye görecektir. Millet İttifakı içinde sorun arayanlar dün olduğu gibi bugün de yarın da hüsrana uğrayacaktır. İlk seçimde Millet İttifakı'nın adayı ülkemizin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacaktır."'FETHİYE BELEDİYE BAŞKANINI DİSİPLİNE SEVK ETTİK'Öztrak, telefonda bir vatandaşa küfrettiği ileri sürülen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın durumuyla ilgili soruya, "Evet, Fethiye belediye başkanımızı bugün MYK'da disipline sevk ettik" diye cevap verdi. 'TERÖRİSTLERLE PAZARLIĞA OTURARAK BU SORUNU ÇÖZEMEZSİNİZ'Öztrak, bir basın mensubunun, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir belgeselde 'Kürt sorunu çözmek için HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' dedi. HDP'den de 'Asıl muhatap İmralı' yanıtı geldi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Sayın Genel Başkanımız, hatırlayacaksınız; sözde açılım süresinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz. Gayrimeşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. TBMM'deki meşru siyasi partiler bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir. Geçmişte gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir. Erdoğan yönetimi çözümü Meclis'te değil, İmralı ve Kandil ile müzakerede aramıştır. Bunun sonuçları milletimiz için ağır olmuştur. Beceriksizliğin ve öngörüsüzlüğün bedeli gerçekten ağırdır. Tekrarlıyoruz; bu sorun çözülecekse, milli iradenin tecelligahı olan TBMM'deki meşru partiler eliyle çözülecektir."


Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Alim Karaca, Fethiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Fethiye belediye başkanımızı disipline sevk ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Fethiye belediye başkanımızı disipline sevk ettik - Son Dakika
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