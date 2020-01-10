CHP'li Öztrak gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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CHP'li Öztrak gündemi değerlendirdi

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi.

CHP'li Öztrak gündemi değerlendirdi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Öztrak, gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.


CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Öztrak, "Özgür basın kuruluşlarının ve gazetecilerin varlığı hem vatandaşların haber alma hakkı hem de yasama, yürütme ve yargıyı dördüncü bir kuvvet olarak denetlemek bakımından son derece önemli. Ancak bugün ülkemizde birkaç tane kuruluş hariç basının bu görevlerini yerine getirebildiğini söylemek mümkün değil. Artan kağıt fiyatları hem ulusal basını hem yerel basını çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Son ekonomik krizin de bunlara eklenmesiyle birlikte basın ve yayın sektöründe ciddi bir erime yaşanmaktadır" dedi.


Bugün 2019 Ekim ayına ait işsizlik rakamlarının yayınlandığını hatırlatan Öztrak, her 100 işsizden 27'sinin üniversite mezunu olduğunu söyleyerek, "Sadece 20-29 yaş aralığında 11 milyon 711 bin tane gencimiz var. Bu 11 milyon gencin 4 milyon 149 bini ne okulda okuyor ne de çalışıyor. Analar babalar fedakarlıkla evlatlarını okutuyor ama evlatlarına iş bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Libya ile yapılan asgari anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" açıklamasına ilişkin ise Öztrak, "Bizim buradaki parti olarak görüşümüz bellidir. Onun dışında bir yorum yapmayayım" dedi. - ANKARA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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