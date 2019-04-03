CHP'li Öztrak: Hakkımızı da Hukukumuzu da Yedirmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz, 'hak hukuk adalet' diyerek yürümüş bir partiyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz, 'hak hukuk adalet' diyerek yürümüş bir partiyiz. Herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarız. Ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da yedirmeyiz" dedi.



CHP'li Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yerel seçim sonrası yapılan itirazların seçim sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. İtirazı kabul ettiklerini; ancak bunun iyi niyetli olması gerektiğini kaydeden Öztrak, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz'un özellikle dün itiraz sürecini başlatırken sarf etmiş olduğu sözler gerçekten endişelerimizi artırmıştır. Kendisinin dün söylediği 'bize operasyon çekiliyor, demokratik hayatın en şaibeli seçimi' gibi laflar aslında bir hukukçu tarafından söylenmemesi gereken, hele hele iktidar partisinin genel başkan yardımcısının söylememesi gereken sıkıntılı sözlerdir" diye konuştu.



'SORUMLU SÖZLER SARF ETMEK ZORUNDA'



Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin yeni uzatıldığını hatırlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sözlerine tepki gösteren Öztrak, "Polis ellerinde, yargı ellerinde bu durumda iktidar partisi genel başkan yardımcısının 'seçimlerde şaibe var' demesi gerçekten trajikomik durum. Ama trajikomik bu söylem son derece tehlikeli diğer söylemlere de yol açıyor. Bu nedenle tüm partililerin yetkilileri bu süreçte son derece sorumlu sözler sarf etmek zorunda. Büyük bir sorumluluk içinde sözlerini tartarak biçerek söylemek zorundalar" dedi.



'YSK KARARIN ARKASINDA DURAMAMIŞTIR'



Faik Öztrak, CHP olarak seçim sürecindeki itiraz mekanizmasının kullanılmasına hiçbir şekilde karşı olmadıklarını vurguladı. İtirazın hukuka uygun olması gerektiğini belirten Öztrak, şöyle konuştu:



"Bu çerçeveyi Anayasa belirleyecek, seçim yasası belirleyecek, YSK kararları belirleyecek. YSK'nın 2014'te 11099 sayılı kararı var. 2014 yılında YSK bu kararı Ankara seçimleriyle ilgili olarak vermiş. Ankara seçimlerinde de geçersiz oylar aradaki farkın katbekat üstünde. Ona rağmen 2014 yılında demiş ki, 'YSK'nın karar süresini geciktirecek nitelikte yapılan delilsiz itirazlar bir yandan YSK'nın itibarına gölge düşürür, diğer yandan da belirsizliği artırır' demiş. Ama bu defa görüyoruz, YSK dün gece yarısından sonra yaptığı toplantıda aldığı kararla maalesef bu kararın arkasında duramamış, kendi kararına sahip çıkamamış."



'ORTADA KAOTİK BİR DURUM VAR'



Hakimlerin siyasi baskılara hiçbir şekilde boyun eğmemesi gerektiğine vurgu yapan Öztrak, "Siyasi taleplere göre hiçbir şekilde karar vermemeliler. Dün akşam alınan bu kararla, 2014 yılında alınmış olan daha önceki karara aykırı olarak İstanbul'da bazı ilçelerde ilçe seçim kurulları yeniden tam sayılmasını veya sadece geçersiz oyların sayılmasını kabul ederken, diğer bazı ilçelerde de bu talepler özellikle bu 11099 sayılı karar gösterilerek reddedilmiştir. Yani gerçekten ortada gerçekten kaotik bir durum vardır. Tekrar söylüyorum; biz 'hak hukuk adalet' diyerek yürümüş bir partiyiz. Herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarız. Ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz hukukumuzu da yedirmeyiz" dedi.



ABD'NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ



Öztrak, ABD'nin Türkiye'deki yerel seçimle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Ben, bizim ABD'den, seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda ders almaya ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Faik Öztrak'ın açıklaması



Haber: Kaan ULU/ANKARA,

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