CHP'li Öztrak: Hiçbir kadın cinayeti mazur görülemez - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Hiçbir kadın cinayeti mazur görülemez

22.03.2021 16:21
CHP'li Öztrak: Hiçbir kadın cinayeti mazur görülemez, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kadın cinayetleri ve kadına şiddet, toplumumuzun her kesiminin kanayan yarasıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kadın cinayetleri ve kadına şiddet, toplumumuzun her kesiminin kanayan yarasıdır. Töre, namus, kıskançlık, adına ne denirse densin; hiçbir kadın cinayeti mazur görülemez" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, dün gece yarısından itibaren piyasaların bir kez daha yangın yerine döndüğüne dikkat çekerek, "Dolar Asya piyasalarında 8 lira 40 kuruşu gördü. Kamu bankalarının hazine birimleri 4,5 ay aradan sonra yeniden fazla mesaiye başladı. Yapılacak iş bellidir; bir an önce Para Politikası Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak ve faizleri düşürmek" dedi.

'İLK İKİ AY 51 KADIN CİNAYETİ YAŞANDI'Öztrak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak ise, "İstanbul Sözleşmesi'nin temel amacı neydi? Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak. Kadın cinayetleri ve kadına şiddet, toplumumuzun her kesiminin kanayan yarasıdır. Töre, namus, kıskançlık, adına ne denirse densin, hiçbir kadın cinayeti mazur görülemez. Ama sadece son 10 yılda, ülkemizde 3 bin 116 kadın cinayete kurban gitti. Caniler kadınların hangi partiye mensup olduğuna bakmadı. Yine bu yılın ilk iki ayında 51 kadın cinayeti yaşandı. Dünya üzerinde kendi şehrinin ismiyle anılan ve ilk imzacısı olduğu bir sözleşmeden bu şekilde ayrılan başka bir ülke var mıdır bilemiyoruz" diye konuştu.'ADALETİ ARAMA MÜCADELESİNİN YANINDA OLACAĞIZ'

Öztrak, CHP'nin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, vatandaşlarımızın insan olmaktan kaynaklanan her türlü hakkının ve hakkı, hukuku, adaleti arama mücadelesinin yanında olacağız. Bizim bu meselelere bakış açımız ve vizyonumuz, ilk ve ebedi Genel Başkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde saklıdır; Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Hiçbir kadın cinayeti mazur görülemez - Son Dakika


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