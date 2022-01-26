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CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar - Son Dakika

CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar

26.01.2022 19:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i eleştirerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i eleştirerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Hepsi işi gücü bırakmış trollükle iştigal ediyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkıyor" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik eleştirilerine cevap veren Çelik, "Atalarımızın bir sözü var: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Bugün AK Parti'nin Sözcüsü çıkmış alabildiğince İBB'yi eleştirmiş ama kapanan İstanbul Havalimanı'ndan hiç bahsetmemiş. Kapanan Ankara- İstanbul arasındaki yollardan hiç bahsetmemiş. Kendi basiretsizlikleri nedeniyle, yeterince depolayamadıkları doğal gaz yüzünden fabrikaların kesilen doğal gazlarından hiç bahsetmemiş. Hele İstanbul Valisi'nin Karayolları'nın sorumlu olduğu yollarla ilgili olarak İBB'den destek istediğini hiç anlatmamış. Ama lafa gelince, 'Ay'a sert iniş yapacağız' diyenler, İstanbul Havalimanı'ndan uçak kaldıramıyor. Bununla ilgili AK Parti Sözcüsü'nden tık yok" diye konuştu.

Öztrak, bilim insanları ve uzmanların İstanbul'daki üçüncü havalimanının konumu hakkında, çok defa uyarılarda bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu uyarılara verdikleri cevap, 'Almanya bizi kıskanıyor' oldu. Almanya'nın kıskandığını söyledikleri havalimanında, THY'nin kargo deposunun çatısı çöktü. Uçaklar inip, kalkamadı. Bakanları bile Atatürk Havalimanı'na indi. Rus pilotları bile, 'Büyük havalimanı yapmışlar ama havalimanını açık tutacak ekipman almamışlar' diye kafa buluyor. Ama AK Parti Sözcüsü'nden yine tık yok. Vatandaşımız, 'İstanbul Havalimanı AK Parti'dir. Şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür en büyük olduğu iddiasındadır ama bir kriz anında işlevsizdir. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir. Paramparça edilmiştir, yağmalanmıştır, terk edilmiştir. Ama kimin başı sıkışsa, ona sarılır. ve en zor anlarda bile çalışır, olayın özeti de budur' diyor. AK Parti Sözcüsü'nden yine tık yok."

'İSTANBULLU NE OLDUĞUNU GÖRÜYOR'

Öztrak, Ömer Çelik'e eleştirilerini dile getirerek, "AK Parti Sözcüsü çıkıyor, İstanbul'da daha önceden belirlenmiş bir büyükelçi ile yenen yemek üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı linç etmeye kalkıyor. Bu AK Parti Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. O kadar araç seferber olmuş, o kadar insan çalışmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sabahlara kadar bu insanların başında oturmuş siz de bir yemek yedi diye onu linç etmeye kalkacaksınız. İstanbullu ne olduğunu görüyor. Bunların yönetiminde ormanlar yandı, uçak kaldıramadılar. Ülkeyi seller götürdü, 'sel yatağına ev yapmış' deyip milleti suçladılar" açıklamasında bulundu.

'İBB İLE UĞRAŞMAKTAN ÜLKENİN SORUNLARIYLA UĞRAŞMIYORLAR'

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Hepsi işi gücü bırakmış trollükle iştigal ediyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkıyor. 15 Temmuz'da kendi Genel Başkanları Marmaris'te tatildeyken, hain darbe girişimini eniştesinden öğrenip uçakta havada turlarken, Başbakanları tünelde saklanırken, Belediye Başkanı'nın evinde gelişmeleri izleyip milletvekillerine 'TBMM'ye gidin, demokrasiye sahip çıkın' talimatı veren Genel Başkanımıza mani düzmeye kalkıyor. Bu gömlek size iki boy büyük gelir."

CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar
CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar
CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: İBB ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşmıyorlar - Son Dakika
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