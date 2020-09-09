CHP'li Öztrak'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu duyurdu.

CHP'li Öztrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.