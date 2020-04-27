CHP'li Öztrak: İnanç sahiplerinin inançlarını dile getirme hakkı vardır - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: İnanç sahiplerinin inançlarını dile getirme hakkı vardır

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesine ilişkin, "Bu ülkede inanç sahiplerinin inançlarını dile getirme hakkı vardır.

CHP'li Öztrak: İnanç sahiplerinin inançlarını dile getirme hakkı vardır, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesine ilişkin, "Bu ülkede inanç sahiplerinin inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekir" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP olarak hayatın bir an evvel normalleşmeye başlamasını arzuladıklarını; fakat salgının yavaşlamasının ve normalleşmenin konuşulmaya başladığı bu günlerde, 2'nci bir dalgaya izin vermemek için, daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Öztrak, " Danimarka'nın yaptığı gibi katı tedbirleri ilk günden uygulasaydık, salgının belini çok önceden kırmış olacaktık. Biz ve belediye başkanlarımız bu nedenle, yaygın ve katı tedbirlerin uygulanması konusunda iktidarı çok uyardık. 31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri, meyvelerini bugün vermeye başladı.

Biz kurallara riayet eden, tedbirli davranan tüm yurttaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'AYRI YAPI OLUŞTURULMALI'

Öztrak, salgından çıkış sürecine ilişkin de önerilerde bulunarak, "Şimdi izolasyon kurallarını gevşetip, toplumu ve ekonomiyi yeniden açma sürecinde, ya mevcut bilim kurulu yeni uzmanlıklarla takviye edilerek devam etmeli, ya da salgından çıkış sürecini yönetmek üzere ayrı bir yapı oluşturulmalıdır. Diğer ülkelerin salgından çıkış sürecini planlamak ve yönetmek için ayrı uzman ekipler oluşturduklarını görüyoruz. Bizde de çıkış stratejileri yeni uzmanlıkları içeren bir kurul tarafından hazırlanmalıdır. Hazırlanacak sektörel stratejiler bu kurulun denetim ve onayından geçmelidir. Uygulanacak strateji ve alınması gereken tedbirler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Kamuoyu ve TBMM çıkış stratejisinin detaylarını mutlaka bilmelidir" dedi.

'PEK ÇOK ESNAF KREDİLERE ULAŞAMIYOR'

Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Kamu bankalarına 10 bin lira tüketici kredisi için başvuran yurttaşlarımıza, ya ret cevabı veriliyor, ya da en fazla 3 bin lira kredi tahsis ediliyor. Yine pek çok esnaf ve KOBİ, kredilere ulaşamıyor. Özel bankalar ise tavsiye falan dinlemiyor. Emeklinin bayram ikramiyesini öne çektiniz; ama kredi borcu olan emeklilerin  ikramiyesine el konulduğuna dair şikayetler alıyoruz" diye konuştu.

'EN SON İHTİYAÇ DUYACAĞIMIZ ŞEY TOPLUMU BÖLMEKTİR'

Öztrak, "Ankara Barosu'nun açıklamasını ve Diyanet Başkanlığı'nın hutbesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise "Bu ülkede inanç sahiplerinin inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekir. İçinden geçmekte olduğumuz bugünlerde en son ihtiyaç duyacağımız şey birilerini ötekileştirerek, düşmanlaştırarak toplumu bölmektir" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Danimarka, Ali Erbaş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:57 Kaynak: DHA

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