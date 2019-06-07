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CHP'li Öztrak: İstanbullular, İmamoğlu'na çok daha güçlü sahip çıkacak

50 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar; İstanbullular, hakkı yenen İmamoğlu'na çok daha güçlü sahip çıkacaklardır.

CHP'li Öztrak: İstanbullular, İmamoğlu'na çok daha güçlü sahip çıkacak, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar; İstanbullular, hakkı yenen İmamoğlu'na çok daha güçlü sahip çıkacaklardır. YSK'ya rağmen milletimiz hak yiyenlere, mızıkçılara 23 Haziran'da şamar gibi bir cevap verecektir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, konuşmasının başında, Antalya'da tatil yaparken, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet dileyip, cenazesinin yarın öğle vakti Denizli'de toprağa verileceğini söyledi. CHP'li Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun, (YSK) İstanbul'daki mevcut ilçe seçim kurulları, seçim müdürleri ve memurların 23 Haziran'daki seçimde görevlerine devam etmeleri yönündeki kararına tepki gösterdi. YSK'nın önceki suç duyurularını da hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle geri çektiğini kaydeden Öztrak, "Seçimin neden iptal edildiği hakkında YSK'nın açıkladığı gerekçe sadece 10 gün yaşayabildi. YSK kendi gerekçesini kendisi çürüttü. Bayramın son günü, gece yarısından sonra YSK Başkanı, apar topar '13 ilçe seçim müdürünü geçici olarak 23 Haziran seçimlerine kadar görevden uzaklaştırdık' açıklamasını yaptı. Aslında seçmenin aklıyla alay ediyorlar. İlçelerdeki müdürlerin geçici olarak görevden alınmasıyla bir şeyler olmuş izlenimi vermeye çalışıyorlar. Birilerini tatmin etmeye çalışıyorlar" diye konuştu. 
'YSK KÖŞEYE SIKIŞMIŞTIR'
CHP'li Öztrak, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi nedeniyle İstanbulluların, tatil planlarını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Bir kez daha sandığa gidileceğini belirten Öztrak, "İstanbul seçimlerinin iptalinin, İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınmasının milli iradeye karşı kaba bir dayatma olduğu, haklı hiçbir gerekçesinin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. YSK köşeye sıkışmıştır, büyük itibar kaybına uğramıştır. Tek adamın baskısına dayanamayan bu kurul, hukuk sisteminin düğmelerini baştan itibaren yanlış iliklemiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar; İstanbullular, hakkı yenen İmamoğlu'na çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaklardır. YSK'ya rağmen milletimiz hak yiyenlere, mızıkçılara 23 Haziran'da şamar gibi bir cevap verecektir. İstanbul halkı bu kaba dayatmaya 'hayır' diyecektir" dedi. 
'SORUNUN MUHATABI BAHÇELİ'
CHP'li Öztrak, bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki "İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı" sözlerinin hatırlatması üzerine şunları söyledi:
"Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bu sorunun muhatabı, Sayın Bahçeli. Bu sorunun Sayın Bahçeli'ye sorulması lazım. Ben de kendisinin ne cevap vereceğini büyük bir merakla bekliyorum."
'KUMPAS VAR'
Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Ordu'da yaşananlara ilişkin CHP'li Öztrak, "Burada bir kumpas var. Sayın İmamoğlu'nun yanında milletvekillerimiz var. Onlarla beraber geçme hakkı var; ama Sayın İmamoğlu, ben kendisini çok iyi biliyorum, son derece mütevazı bir insandır. VIP'den geçme gibi bir iddiası yoktur; ancak arkadaşlarımız düşünmüşler, çok büyük kalabalıklar geliyor İmamoğlu için Karadeniz'de. Coşku çerçevesinde normal kapılardan girenleri aksatmamak için VIP'den çıkmayı düşünmüşler; ama bunlar Türkiye'de ilk defa olan şeyler değil. Sayın İmamoğlu zaten milletin gönlünde yer etmiştir,  halkıyla beraber girer çıkar havaalanına" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ 

Arda ERDOĞAN- Özkan ARSLAN/ANKARA, -


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
İstanbul, Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Güncel
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