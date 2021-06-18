CHP'li Öztrak: Karanlık eller fiili saldırılarını artırdı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, son 3 yıldır siyasi hayatta kutuplaşma ve gerginliklerin arttığını savunarak, "Tehdit dili, toplumsal barışımıza ve özgürlüklerimize kastediyor. Devlet krizi ağırlaşıyor. Karanlık eller, bir süredir gazetecilere, siyasetçilere, siyasi partilere yönelik fiili saldırılarını artırdı" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, Gaziantep'te yarın yapılacak Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi basın toplantısı düzenledi. Öztrak, kentte balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen, davasında tutuklu erkek arkadaşına ev hapsi şartıyla tahliye kararı verilmesinin Gaziantep ve Türkiye'nin vicdanını yaraladığını ifade etti.

AK Parti'nin içerisinde kavgalar yaşandığını öne süren Öztrak, son günlerde gündeme getirilen iddiaların takipçisi olduklarını vurguladı. Öztrak, demokrasiye, özgürlüğe, toplumsal barışa sıkı sıkıya sarılacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Son üç yıldır siyasi yaşamımızda kutuplaşma ve gerginlik artıyordu. Tehdit dili, toplumsal barışımıza ve özgürlüklerimize kastediyor. Devlet krizi ağırlaşıyor. Karanlık eller, bir süredir gazetecilere, siyasetçilere, siyasi partilere yönelik fiili saldırılarını artırdı. Defalarca söyledik; demokrasilerde özgürlüğün bedeli, sürekli ihtiyatlı olmaktır. Biz bu kirli senaryoları, daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir. Bulanık suda balık avlamaya çalışan o karanlık güçler ve onları sahneye sürenler bilsinler ki amaçlarına ulaşamayacak. Milletimizin güvenlik kaygılarını artırarak, korkuyu manipüle ederek, özgürlük taleplerini baskı altına almaya kalkanlara, bu millet artık geçit vermeyecektir. Biz bu ülkenin demokratları olarak, demokrasimize, özgürlüğümüze, toplumsal barışımıza sıkı sıkıya sarılacağız. Sandığın milletin önünden kaçırılmasına, millet iradesinin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu milletin can ve mal güvenliğini sağlamak, ülkeyi yönettiğini söyleyen hükümetin görevidir. Bu saldırı, tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır."

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