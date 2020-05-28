CHP'li Öztrak: Kaygılarımızda maalesef haklı çıkmaya başladık - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomimizin üretim ve istihdam kapasitesi daha fazla ezilmesin, milyonlarca yoksulumuza yeni yoksullar eklenmesin' diye uğraştık, durduk. Şimdi kaygılarımızda maalesef haklı çıkmaya başladık" dedi.

CHP'li Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına açıklama yaptı. Öztrak ilk olarak, Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevindeyken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ı rahmetle andı. 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, "Biz; padişahlığı yıkan, emperyalistleri ülkesinden kovan ve sonunda da 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen bir mazinin sahipleriyiz. CHP olarak millet iradesi üzerinde askeri, sivil hiçbir darbecinin vesayetini kabul etmeyiz. Bu vesileyle; 59 yıl önce kaybettiğimiz Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz" dedi.

'ŞİDDETİ KABUL EDEMEYİZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı 'nı milletçe buruk geçirdiklerini belirten Öztrak, "Bayramda, Tekirdağ Çorlu 'dan, Edirne 'den, İstanbul 'dan, Adana 'dan, kamu görevlilerinin vatandaşa uyguladığı şiddete ilişkin kabul edilemez görüntüler de geldi. Kuşkusuz polislerimiz, güvenlik güçlerimiz bu salgın döneminde, çok zor şartlarda fedakarca görev yapıyorlar. Hepsine minnet borcumuz var. Ancak, vatandaşa sebepsiz yere şiddet uygulanmasını kabul edemeyiz. Görevleri milletimizi korumaktır, dövmek değildir" diye konuştu.

'GERÇEK İŞSİZLİK SAYISI 9 MİLYONU AŞTI'

Koronavirüs salgını sırasında hükümetin ekonomi politikalarını değerlendirene Öztrak, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız ve bizler, böyle bir program için öneri üstüne öneri getirdik. 'Ekonomimizin üretim ve istihdam kapasitesi daha fazla ezilmesin, milyonlarca yoksulumuza yeni yoksullar eklenmesin' diye uğraştık, durduk. Şimdi kaygılarımızda maalesef haklı çıkmaya başladık."