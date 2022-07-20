CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Elazığ Planını Açıkladı: "Kalkınmada Öncelikli Pilot İl Olacak"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyeti ile ziyaret ettiği Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Elazığ'ı kalkınmada öncelikli pilot il ilan etmek için gerekli hazırlıklarınızı yapın" dediğini aktardı.

CHP Tekirdağ Milletvekili, Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ programı kapsamında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslihan Arslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Öztrak ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da yer aldı.

Öztrak, devlette yönetim sıkıntısı, pandemi ve Elazığ depreminin ilin sorunlarını artırdığını ifade ederek, "Diğer taraftan Elazığ' a baktığımızda büyük bir potansiyel var" dedi. Öztrak, Elazığ'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu kaydederek, "Enerji meselesi mühim. Elazığ'ın kendi doğasından kaynaklanan büyük şansı var. Okuduğum kadarıyla güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli bakımından 81 il içinde Elazığ 18'inci durumda. Bunun da mutlaka hayata geçirilmesi lazım" diye konuştu.

Öztrak, en önemli sıkıntılardan birinin hayat pahalılığı olduğunu kaydederek, "Elazığ'da ne konuşuluyor diye baktığımızda, birileri diyor ki 'Biz dünyanın en güzel çileğini üretiyoruz ama 25 liradan çilek yiyoruz'. Çarşı, pazar ile ilgili değerlendirmelere yerel gazetelerde baktım, her şey ateş pahası. Demek ki Elazığ pahalılıktan etkileniyor" diye vurguladı.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Elazığ Ticaret Lisesi'nden birincilikle mezun olduğunu söyleyerek, Kılıçdaroğlu'nun "Elazığ'ı kalkınmada öncelikli pilot il ilan etmek için gerekli hazırlıklarınızı yapın" dediğini aktardı.

Oda Başkanı Arslan, 559 kişinin katıldığı bir anket yaptıklarını söyleyerek, "Ekonomideki daralma tüm iş dünyasının canını yakmaya başlamışın sinyalini biz bu anketten aldık" dedi. Arslan bu anketin sonucuna ilişkin CHP heyetine sunum yaptı.