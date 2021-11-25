CHP'li Öztrak: Krizden çıkışı sağlayacak olan seçimdir - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Teknik olarak şunu söylüyoruz; artık yapılması gereken seçimdir. Seçim 'bu tür ekonomik krizlerde krizi daha ağırlaştırır' derler. Fakat bu krizin arkasındaki en önemli sorun güven olduğu için çıkışı sağlayacak olan seçimdir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da aralarında bulunduğu CHP Ekonomi Masası heyeti, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Öztrak, sanayicilerin sorunlarını dinlediklerini, Türkiye'nin iyi yöneltildiği takdirde ekonomide dünyanın ilk 10'una girebileceğini söyledi. Öztrak, "OSTİM'i gelip gezdiğim zaman şunu gördüm; dünyadaki bütün savunma sanayiine buradan her türlü parça üretiliyor. Kolay değil bu noktaya gelmek. Şimdi Türk Lirası'nı pul edip, bu değerleri başkalarına kaptırmamamız, kendi şirketlerimizin yanında, arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'BUNLAR HEP DOĞRU HAREKETLERDİ'

Öztrak, 2018'den bu yana sürekli ekonomik anlamda tedbirler önerdiklerini belirterek, "Dediklerimizin çoğu yapılmadı. Yapılanların bir kısmına da baktığınız zaman; bunlarda büyük ölçüde hep seçimler yaklaştığında belli kesimlerin oylarını alabilmek için yapıldı. 'Asgari ücreti yükselt' dedik, seçim zamanı yükselttiler. 'Emeklilere ikramiye ver' dedik, seçim zamanı ikramiye verdiler. Bunlar, hep doğru hareketlerdi. Ama onun dışında söylediklerimizin hiçbirini yapmadılar. Bugün geldiğimiz yerde artık ne bu yönetime ne de bu yönetimin kadrolarına güven kalmamıştır. Onun için teknik olarak şunu söylüyoruz; artık yapılması gereken seçimdir. Seçim 'bu tür ekonomik krizlerde krizi daha ağırlaştırır' derler. Fakat bu krizin arkasındaki en önemli sorun güven olduğu için çıkışı sağlayacak olan seçimdir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-