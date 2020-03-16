CHP'li Öztrak: Kurultayımız ertelendi - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Kurultayımız ertelendi

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Parti Meclisimizin verdiği yetkiyle Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK), tüm kongreler ve kurultayımızı ileri tarihe ertelemiştir" dedi.

CHP'li Öztrak: Kurultayımız ertelendi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Parti Meclisimizin verdiği yetkiyle Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK), tüm kongreler ve kurultayımızı ileri tarihe ertelemiştir" dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı sırasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, tüm çabalara rağmen koronavirüsün artık Türkiye'de olduğunu ifade ederek " Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalar, virüse yakalanan yurttaşlarımızın sayısının 18'e yükseldiğini göstermektedir. Bundan sonra hastalığın daha fazla yayılmaması için alınan ve alınacak tedbirler önemlidir. Salgınla mücadelede ortak akılla hareket etmeli, rehavete veya paniğe kapılmamalıyız. Bu mücadelenin başarılı olmasının asgari koşulu ise şüphesiz güvendir" dedi.

'UMRE KONUSUNDA PALANLAMA YAPILMADIĞI ANLAŞILIYOR'

Öztrak, insanlara 'yurtdışına çıkmayın' denilirken, binlerce yurttaşın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleştiklerini kaydederek, "Burada ciddi bir zafiyet olduğu dikkat çekiyor. Umreden dönen yurttaşlarımız için zamanında herhangi bir planlamanın yapılmadığı anlaşılıyor. Hali hazırda umreden dönen pek çok yurttaşımız, yurdun dört bir yanına yayılmış durumda ve umreden dönen en az 1 yurttaşımızda koronavirüsü tespit edildi. Son gelen kafileler içinse, gerekli fiziki yalıtım ve karantina alt yapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor. Yurttaşlarımız öğrenci yurtlarında, son derece sıkıntılı ve iptidai koşullarda tutuluyor. Bugüne kadar hastalığın sınırlarımızın içine girmesini önlemede gösterilen özenin, neden umre konusunda gösterilmediği derhal incelenmelidir ve sorumlular gereğini yapmalıdırlar" diye konuştu.

'KONGRELER VE KURULTAY ERTELENDİ'

Öztrak, sorunun basit olmadığını ifade ederek, "Bu çerçevede Parti Meclisimizin verdiği yetkiyle MYK tüm kongreler ve kurultayımızı ileri tarihe ertelemiştir. 37'nci olağan kurultayımız ertelendi. Ne zaman yapılacağının henüz tarihi belli değil; ama şuan için ertelendi. Sayın genel başkanımızın programları da yeniden ayarlanıyor, onları da sizlerle paylaşacağız" dedi.

'HER TÜRLÜ HİJYEN ŞARTI ALINMIŞTIR'

Öztrak, hafta sonu yapılan CHP İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne ilişkin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler hatırlatılması üzerine de, "Biz Perşembe günü yapılan Parti Meclisi toplantımızda, kurultayın ertelenmesi konusunda MYK olarak yetki almıştık. Hafta sonunda bizim kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimiz yapılırken iktidarın bu toplantılara ilişkin herhangi bir açıklaması olmadı. Oysa Bilim Kurulu'nun ve iktidarın elinde ne olup olamayacağı konusunda birçok bilgi var. Bu durumda biz de Bilim Kurulu'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan bir karar çıkmasa da değerlendirmek zorunda kaldık; ama ona rağmen bin kişilik salonda 300 kişilik bir kongre yapıldı İstanbul'da. Bununla ilgili her türlü hijyen şartı alınmıştır ve seyirci içeriye alınmamıştır. Dolayısıyla bu tür toplantıların yasaklanmasına dair herhangi bir karar alınmamasına rağmen büyük özen gösterdik"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
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