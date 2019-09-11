Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti
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CHP'li Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti

33 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti.

CHP'li Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti.

Öztrak'ı belediye ziyaretinde Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul karşıladı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Yurdakul ile devam eden yatırımları, yapılması düşünülen ikinci dönem yatırımlarını görüştüklerini belirtti.

Çeşitli ziyaretler için Tekirdağ'da olduğunu belirten Öztrak, ilçe ziyaretlerinde de bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulaş Yurdakul, Faik Öztrak, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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