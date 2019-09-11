CHP'li Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediyesini ziyaret etti.

Öztrak'ı belediye ziyaretinde Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul karşıladı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Yurdakul ile devam eden yatırımları, yapılması düşünülen ikinci dönem yatırımlarını görüştüklerini belirtti.

Çeşitli ziyaretler için Tekirdağ'da olduğunu belirten Öztrak, ilçe ziyaretlerinde de bulunduğunu söyledi.