CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Libya artık bizim vatan toprağımız değil.

CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Libya artık bizim vatan toprağımız değil. Oraya Mehmetçiğimizi hem de yaptıkları gibi hesapsız, kitapsız, ideolojik hayallerle ve emperyalistlerin yeni aldatmacalarına kanarak göndermenin bir macera olduğunu altını tekrar çizerek söylüyoruz" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, iktidarın dış politika stratejisini eleştirerek, "Rusya ve İran ile yürütülen Astana ve Soçi süreçleriyle güya İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmuştu. Bu çatışmasızlık bölgesinde de Türkiye garantör olarak 12 gözlem noktası kurmuştu. Şimdi Mehmetçiklerimizin bulunduğu bu 12 gözlem noktasının çoğu Suriyeli rejim güçleri tarafından kuşatılmış durumda. Başka bir ifadeyle onlar tarafından korunuyor. Askerlerimiz ne yer ne içer duyan bilen yok ama bu gözlem kulelerinin olduğu bölgeden yüz binlerce Suriyeli ülkemizin sınırlarına dayanıyor. Biz bu gözlem noktalarını neden kurduk? Şimdi bu gözlem kuleleri gelen bu göç dalgasını neden engelleyemiyor? Emevi Camii'nde namaz kılmak hayaliyle yola çıkan iktidar, bugün Türkiye'nin kucağına çok ağır bir Suriye ve Suriyeli krizi bıraktı. Bu ağır sorunun bedelini sadece biz değil yarın çocuklarımız hatta torunlarımız bile ödeyecek" dedi.

'BİZ TARİHİMİZİ GAYET İYİ BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programındaki sözlerine değinen Öztrak, "Dün Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya'daki kahramanlıklarının ardına sığınmasını ve bize tarih dersi vermesini gülümseyerek izledik. Biz tarihimizi gayet iyi biliyoruz. Biz onun için kendisine 'Libya'ya asker gönderme' diyoruz. Kahraman bir subay olarak Atatürk o gün kendi vatan toprağını savunuyordu. Bugün Libya artık bizim vatan toprağımız değil. Oraya Mehmetçiğimizi hem de yaptıkları gibi hesapsız, kitapsız, ideolojik hayallerle ve emperyalistlerin yeni aldatmacalarına kanarak göndermenin bir macera olduğunu altını tekrar çizerek söylüyoruz. Bir de dün akşam askerimizin orada koordinasyon görevi yapacağı ve bizim askerimiz dışında muharip güçlerin sahada olacağı söylendi. Kim bu farklı muharip güçler?" diye konuştu.

Öztrak, ekonomiye de değinerek, "Genç bir üniversiteli evladımız yemek parası kalmadığı ve iş bulamadığı için canına kıydı. Bu üniversiteli evladımızı ve diğer yurttaşlarımızı bu hayattan koparan çaresizliği iyi anlamak zorundayız. Bu ülkede üniversiteli gençlerimiz yemek parası bulamıyorsa, ülkede işini kaybettiği, borcunu ödeyemediği için insanlarımız aileleri beraber yaşamına kıyıyorsa bunu görmezden gelip, sanki işler iyi gidiyormuş gibi yapamayız" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
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