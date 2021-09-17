CHP'li Öztrak: Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı içindeki cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarıyla ilgili, "Genel başkanımız da sayın Akşener de bu konuda fikirlerini ifade ederken, konunun Millet İttifakı'nın iktidarının önünü tıkamayacağını açık seçik söylüyorlar. Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına eski başbakan Adnan Menderes'i anarak başlayan Öztrak, "Bugün 9'uncu başbakanımız rahmetli Adnan Menderes'in vefatının 60'ıncı yılı. Ne milli iradeye yapılan müdahaleleri ne de milletin seçtiklerinin siyaseten idamını ne milletimiz ne de bizler içimize sindiremeyiz, kabul edemeyiz. Vefatının yıl dönümünde rahmetli Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, dün Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 'Bir Bakışta Eğitim 2021' raporunun açıkladığını belirterek, "Sınavlarda yüksek puan alan öğrenciler, sosyoekonomik durumu iyi olan ailelerden geliyor. Türkiye, tüm OECD içinde fırsat eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke. Cumhuriyetin en büyük devrimi, çalışkan bir çobanın cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak, fırsat eşitliğini sağlamaktı ama Erdoğan'ın eğitim sisteminde artık yoksulluk, babadan evlada miras kalır hale geldi. Ülkede nitelikli eğitimi katlettiler. Bir yandan bilim yuvası Boğaziçi Üniversitesi'yle uğraşıyorlar diğer yandan her köşede liseden bozma üniversiteler açıyorlar. Buralardan mezun olanlar işsiz ordumuza katılıyor. Resmi verilere göre üniversiteli işsiz sayımız 1 milyonun üzerinde" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ HANGİ PARAYLA TARLASINI SÜRECEK?'

Faik Öztrak, ürün fiyatı ile girdi fiyatı arasında sıkışan çiftçilerin de perişan olduğunu savunarak, "Üzüm üreticisi, fındık üreticisi, pancar üreticisi, ayçiçeği üreticisi feryat ediyor. Çerezlik ayçiçeğinde geçen yıl 13-14 lira olan fiyatlar şimdi 6-7 liralarda. Yüzde 40 yağlı ayçiçeğine 5 lira 10 kuruş avans fiyatı verdiler. El insaf. Mazot uçmuş, gübre uçmuş, ilaç uçmuş. Bunun zaten üretim maliyeti en az 4 bin 500 lirayı bulmuş. Bu çiftçi ne yiyecek ne içecek; seneye hangi parayla tarlasını sürüp ekecek? Çiftçinin önümüzdeki yıl üretebilmesi için ayçiçeğinde üreticiye, kilo başına primi 50 kuruştan 1 liraya yükseltin. İndirilen gümrük duvarlarını yeniden yüzde 27 yapın. 1,5 ton ithalat için üreticiden 1 ton alım kotası getirin ancak bu şekilde üreticinin durumunu bir ölçüde düzeltebilirsiniz" dedi.

'MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE BU KONULAR SORUN YARATMAZ?

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Öztrak, 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını söyledi ve adayın belirlenmesi sürecinin tıkamayacağını açıkladı. Akşener'in bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP olarak, Millet İttifakı'nın tek aday çıkarması konusundaki düşünceleriniz nelerdir?' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Genel başkanımız da sayın Akşener de bu konuda fikirlerini ifade ederken, konunun Millet İttifakı'nın iktidarının önünün tıkamayacağını açık seçik söylüyorlar. Millet İttifakı içinde bu konular sorun yaratmaz."

Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle ilgili 'çıplak semazen' tartışmalarına ilişkin "Bir kere İzmir Büyükşehir belediyemizin yaptığı bir açıklama var, 'Bu sema değil modern danstı' diyor. Ben şunu anlamıyorum; çocuklarımız yurt bulamıyor, Tekirdağlı hemşehrim borç yüzünden canına kıyıyor, bazılarının derdi de kim nerede çıplak dans etmiş o. Bunlar milletten iyice koptular. Bıraksınlar bu boş gündemleri. Milletin derdiyle uğraşsınlar. Milletimizin sıkıntısı büyük" dedi.