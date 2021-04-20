CHP'li Öztrak: Milletimiz çaresiz değildir - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Milletimiz çaresiz değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, işsiz sayısının 10 milyonu aştığını belirterek, "Demokrasilerde çare tükenmez. Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Artık sandığın önüne gelmesini istiyor" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vefat eden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un cenazesine katılmak üzere İzmir'e gittiğini ve bu nedenle bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılamadığını söyledi. Öztrak, cuma gününün TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü olduğunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını hatırlattı. Öztrak, "Bundan tam 101 yıl önce, Anadolu ve Rumeli işgal altındayken vatan topraklarında başıbozukluk ve çaresizlik hakimken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk işi, milli ordumuzdan da önce Millet Meclisini kurmak olmuştur. Atatürk, kurtuluş savaşımızı Gazi Meclis'in verdiği güçle yürütmüş her devrimi ve her işi, milletinin bağrından çıkan TBMM eliyle hayata geçirmeyi tercih etmiştir" dedi.

'AĞIR HASTA SAYILARINDA YÜKSELİŞ VAR'

Öztrak, koronavirüs salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana en kötü noktada olunduğunu söyleyerek, "Dün 318 vatandaşımızı salgına kurban verdik; bu, salgının ilk gününden beri tek bir günde kaydedilen en yüksek vefat sayısı. Günlük vaka sayılarında dünyada 4'üncü sıradayız. Vaka sayısı 30 binlerden 60 binlere yükseldi. 25 günde 5 bin 464 insanımızı yitirdik. Yaşanan acılar tarif edilir gibi değil. Ağır hasta sayılarında hızlı bir yükseliş var. Şubat ve mart ayında binli sayılara düşen ağır hasta sayımız nisanda üç binlere yükseldi. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin uyarıları durumun vahametini net şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

'EKONOMİMİZ DAHA KIRILGAN'

Öztrak, Türkiye'de işsiz sayısının 10 milyonu aştığını belirterek, "Bu, dünya üzerinde 107 ülkenin nüfusundan fazladır. Sonuç olarak, bugün ekonomimiz 2 yıl önceye göre çok daha kırılgandır. 128 milyar dolar çarçur edilmiştir. Bu rezervleri yeniden yerine koymak onlarca yılımızı alacaktır. Demokrasilerde çare tükenmez. Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla görüyor, herkesin notunu veriyor. Milletimiz artık sandığın önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak" ifadesini kullandı.