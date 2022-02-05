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CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi - Son Dakika

CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi

05.02.2022 19:02

CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildiCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Isparta'mızda, kar yağışı sonrasında, 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandı.

CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " Isparta'mızda, kar yağışı sonrasında, 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandı. Isparta'da yaşayan insanlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtabilmek için fırın ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattılar" dedi.

Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, esnafın artık gelen elektrik ve doğal gaz faturalarını dükkanının vitrinine asarak hayat pahalılığının müsebbibini teşhir ettiğini söyledi. Öztrak, "Isparta'mızda, kar yağışı sonrasında, 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandı. Isparta'da yaşayan insanlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtabilmek için fırın ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattılar. 21'inci yüzyılda, yaklaşık 450 bin nüfusun yaşadığı Isparta ilimiz, Perşembe sabahı 05.00'te başlayan kar yağışı sonrasında tam bir mahrumiyet bölgesine döndü. Hala Merkez'de 5 mahallenin elektriği yok. İlçelerde köylerin elektrikleri yok. Pek çok yol hala kapalı. Daha birkaç gün önce İstanbul için, 'Tek bir kişi bile mağdur olsa, bunun sorumluluğu var' demişti. Isparta halkı donuyor. Isparta memleketimizin aziz bir kenti değil mi Ispartalı bu ülkenin vatandaşı değil mi Bu rezaletin sorumlusu yok mu "

Öztrak, bu yaşanan sorunların en önemli nedeninin liyakatsizlik olduğunu ifade ederek, "Bir ülkede arkasında namazda saf tutulacak imamlar bile torpille işe alınır hale geldiyse, bu aslında tuzun koktuğu yerdir. Kul hakkını yememeyi anlatacak olan imam, kul hakkı yiyerek işe başlıyor. Böyle bir rezaleti, bu millet ne gördü ne duydu. Kimse bu liyakatsizliği hak etmiyor" dedi.

Öztrak, Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için genel başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecektir" diye konuştu.

Öztrak, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin soruya da "Milletimiz kapkara bir kışı yaşıyor. Faturalar eziyor, çarşı pazar yanıyor, mutfakta tencereler boş. Kusurlarını örtebilmek için türlü çeşitli atraksiyonları, provokasyonları yapıyorlar. Geçmişte de bu yöntemlere çok sık başvurulduğunu gördük. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir, ebedi başkomutanıdır. Emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelemizin milli kahramanıdır, önderidir, ortak değerimizdir. Partimizim kurucu genel başkanıdır. Atatürk Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz, ne milletimiz sessiz kalmaz, kalmıyor da zaten. Atatürk'ün heykellerine, Atatürk'ün ilkelerine, bu ülkenin kurucu değerlerine saldıran zihniyet '2023'te 100 yıllık hesaplaşma geliyor' diyen zihniyetle tıpa tıp aynıdır. Bu zihniyet tarihi 'Kurtuluş Savaşı'nda keşke Yunan galip gelseydi' diyen meczup feslilerden öğrenen zihniyettir. 1923'le hesaplaşmak isteyenleri bu millet gayet iyi tanır. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk de Atatürk sevgisiyle yetişen kuşaklar da var olmaya devam edecektir" dedi.

CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi
CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi
CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Isparta, Mahkum, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak Milletimiz muma, gaz lambasına mahkum edildi - Son Dakika


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