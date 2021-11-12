CHP'li Öztrak: Milletvekillerin kimliğine göre fezleke, adalet duygusunu incitir - Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlanmasıyla ilgili, "Savcıların, milletvekillerin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri, adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir. Çifte standart olmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk özgürlüğün, bağımsızlığın, vatan sevgisinin, aydınlanmanın, cumhuriyetimizin ve ulusumuzun sembolüdür. Ebedi istirahatgahı Anıtkabir'dir. Ebedi ikametgahı ise ulusumuzun kalbidir. Atatürk ve onun ilkeleri, ulusumuzun, cumhuriyetimizin çimentosudur. Atatürk'ün ebedi genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları olarak, bu gerçeğin her geçen gün daha iyi anlaşılmasından, elbette son derece bahtiyarız" diye konuştu.

'KARA KIŞ FONUNU KURUN'

CHP'li Öztrak, zeytinyağı fiyatlarında ciddi artış olacağının söylendiğine işaret ederek, "Peki; emekli, işçi, memur, sabit gelirli, bu zam yağmurları karşısında ne yapacak? Kendini nasıl koruyacak? Bu yıl ayrımsız tüm sabit gelirli yurttaşlarımıza, ciddi bir kara kış desteği şart. Aksi halde kara kış, milletimizi ezip geçecek. Genel başkanımız yaşanacakları gördüğü için ısrarla 'Kara kış fonu kurun' dedi. 'Elektrik üstündeki TRT payını kaldırın' demişti; onu şimdi yapıyorlar ama elektrikte asıl vatandaşımızı rahatlatacak olan kış boyunca KDV'nin kaldırılmasıdır. Bunun da vakit geçirmeden yapılmasını bekliyoruz. Korkmayın, adına başka bir şey deyin; ama 'kara kış fonu'nu da kurun. Bu fonla yeter ki milletimizi rahatlatın" dedi.

'HUKUK ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR'

CHP Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın fezlekesi TBMM'ye geldiğinde oylarının renginin sorulması üzerine, "Öncelikle şunu ifade edeyim; siyasetçilerin her türlü eleştiriye açık olması gerekir. Savcılığın hazırladığı fezlekeye gelince savcıların, milletvekillerin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri, adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir. Çifte standart olmaz. Siyasi partilerin de fezlekeleri öç alma duygusuyla siyasi lince hizmet edecek şekilde değerlendirmelerini de doğru bulmayız. Aynı savcılar şehit yakınlarını hakaretler ederek kovan AK Parti'li belediye başkanıyla ilgili hangi işlemi yapmaktadır? Merak ediyorum ya da bundan önce şehide 'kelle' diyenler, bu ülkenin çiftçisine 'ananı da al git' diyenlere; bunlar hakkında aynı savcılar ne yapmıştır? Bu soruyu da sormak istiyorum" diye konuştu.

Faik Öztrak, CHP'li Bolu Belediyesi'nin yabancı evliliklerde nikah tarifesine ilişkin aldığı kararın sorulması üzerine de "Belediye başkanının bu kendi fikridir. Partimizin gündeminde böyle bir konu yoktur" diye cevap verdi.