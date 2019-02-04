Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak Myk Sonrası Basın Açıklamasında Konuştu-5

CHP'li Öztrak Myk Sonrası Basın Açıklamasında Konuştu-5

58 dakika önce

CHP'li Öztrak MYK sonrası basın açıklamasında konuştu-5(Tür: Ankara)

CHP'li Öztrak MYK sonrası basın açıklamasında konuştu-5

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Ankara, Merkez Yürütme Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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