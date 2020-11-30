CHP'li Öztrak: Ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yok - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yok

30.11.2020 17:23
CHP'li Öztrak: Ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yok, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başarır, neyi kastettiğini katıldığı programda defalarca açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başarır, neyi kastettiğini katıldığı programda defalarca açıkladı. Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzendi. CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır'ın katıldığı televizyon programında Türk ordusu ile ilgili sözlerine soruşturma açılmasının hatırlatılması üzerine CHP'li Öztrak, şunları söyledi:

"Sayın Başarır, neyi kastettiğini katıldığı programda defalarca açıkladı. Asıl ilginç olan, genel başkanımız alenen tehdit edildiğinde resen soruşturma açmayan savcıların Tank-Palet fabrikasının satılmasını eleştiren milletvekilimize bir kulp takıp resen soruşturma başlatmasıdır. Genel başkanımıza Çubuk'taki linç girişiminin üzerinden 1 yıl geçti ama daha duruşmalar yeni başladı. Bizim sizlerden alacağımız hiçbir ders yoktur. Bizim genlerimiz Kuva-yi Milliye vardır. Bizim genlerimizde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk vardır. Bizim kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur."CHP Sözcüsü Öztrak, Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye CHP'li 20 milletvekilinin geçeceği iddialarının sorulması üzerine, "Bizim gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

CHP'li Öztrak ayrıca bir soru üzerine, Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

CHP'li Öztrak: Ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mersin, TSK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yok - Son Dakika


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