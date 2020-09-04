CHP'li Öztrak: Salgın yönetimi şeffaf değil - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Salgın yönetimi şeffaf değil. Uzmanlar verilere ulaşamıyor. Bu nedenle salgınla ilgili sağlıklı bir modelleme yapılamıyor" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, salgında vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Dünyada salgın ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde başlamıştı. Şimdi uzmanlar Ankara'nın salgında yeni Wuhan olduğunu söylüyor. Açıklanan rakamlar TÜİK'in rakamlarına döndü. Yayımlanan rakamlara kimse inanmıyor. Salgın yönetimi şeffaf değil. Uzmanlar verilere ulaşamıyor. Bu nedenle salgınla ilgili sağlıklı bir modelleme yapılamıyor. Doğru dürüst bir mücadele stratejisi oluşturulamıyor. Bilim Kurulu'nun bir rolü yoksa bu kurul niye kuruldu? Bu dönemde, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Ancak ön cephede savaşan sağlık ordumuzda, kayıplar ve yılgınlık giderek artıyor. Hastanelerimizde hemşire ve hasta bakıcı sayılarında, ciddi bir açık var" diye konuştu.