Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (2)

CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (2)

1 saat önce

YAYIN YASAĞINI İHLAL EDEN KANALLARA TEPKİCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı kanalların yayın yasağını ihlal etmesine tepki gösterdi.

CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (2), System.String[]
YAYIN YASAĞINI İHLAL EDEN KANALLARA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı kanalların yayın yasağını ihlal etmesine tepki gösterdi. Öztrak, her seçimde aynı filmin yaşandığını belirterek, "YSK'daki arkadaşlarımız da bu konuyu takip ediyor. YSK resen toplanma kararı aldı ve kendi koymuş olduğu kurallara aykırı olarak yayın yasağını delen kuruluşlarla ilgili olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) suç duyurusunda bulunmuş. Bazı yayın organlarının bu yayınlarını kestiklerini de görüyoruz. Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmamaları lazım, konuyu yakından takip edip gerekeli müdahaleyi yapıyoruz. Bu manipülasyon tabii. Daha henüz sandıklar açılmamış vaziyette. Ama korkunun nasıl dağları beklediğini açık seçik ortaya koyuyor, seçim kaybetme korkusu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]