Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (3)

CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (3)

1 saat önce

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (3), System.String[]
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimde önemli bir başarı kaydettiklerini, İstanbul'da adayları Ekrem İmamoğlu'nun önde gittiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı açıklamaların doğru olduğunu belirten Öztrak, "Biz de kendisinin genel merkez olarak arkasındayız. Arkadaşlarımızın hiçbiri ıslak imzalı tutanakları almadan, bunları ilçelerine bırakmadan hiçbir şekilde sandıkların başından ayrılmamalı. Çünkü daha seçim süreci bitmedi. Biraz önce AK Parti Genel Başkanı'nı dinledik, sonuçları kabul edecekleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Ben bütün örgütümü kutluyorum" dedi. İstanbul'u yakın takip ettiklerini kaydeden Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesini alacağını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Ankara - Selen YALAZ- Kaan ULU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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