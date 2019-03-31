CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (3)
1 saat önce
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimde önemli bir başarı kaydettiklerini, İstanbul
'da adayları Ekrem İmamoğlu
'nun önde gittiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı açıklamaların doğru olduğunu belirten Öztrak, "Biz de kendisinin genel merkez olarak arkasındayız. Arkadaşlarımızın hiçbiri ıslak imzalı tutanakları almadan, bunları ilçelerine bırakmadan hiçbir şekilde sandıkların başından ayrılmamalı. Çünkü daha seçim süreci bitmedi. Biraz önce AK Parti
Genel Başkanı'nı dinledik, sonuçları kabul edecekleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Ben bütün örgütümü kutluyorum" dedi. İstanbul'u yakın takip ettiklerini kaydeden Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesini alacağını ileri sürdü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Ankara
- Selen YALAZ- Kaan
ULU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:38 Kaynak: DHA
Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz
Son Dakika! Bahçeli'den İlk Açıklama Geldi: Cumhur İttifakı Hedefine Ulaşmıştır