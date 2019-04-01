Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (4)

CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (4)

1 saat önce

VERİLERİN ELLERİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (4), System.String[]
VERİLERİN ELLERİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokrasinin 4 tane kuvveti olduğunu söyleyerek, "Bunlardan bir tanesi de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu ve bu devlet kuruluşu eğer milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yapma konusuna girmişse bu kabul edilemez. Buradan açıkça söylüyorum bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz; ama bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla bir haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa başında bulunanlar derhal görevlerinden istifa etmelidirler" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:53 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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