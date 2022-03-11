CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK

11.03.2022 14:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. Baktığımız zaman Rusya; en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya- Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. Baktığımız zaman Rusya; en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke. Bunun bize 35-40 milyar dolar civarında maliyeti olacağı anlaşılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araya geldi. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere vadedilen hedeflere ulaşamadığını belirten Öztrak, " Hükümet, özellikle 2021'in Eylül ayında Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirip, emirle faizleri düşürmeye başladığı noktadan itibaren ciddi bir döviz krizine neden oldu. Hiç hak etmediğimiz, aslında hiç gerek olmayan bir döviz krizi çıktı. İpin ucu elden kaçtı, paniklediler ve bütçenin altına bu defa kur korumalı mevduat bombası koydular. Bunu yaparken de ayan beyan geldiği belli olan Rusya-Ukrayna savaşını hiç görmediler, FED'in faiz artışını hiç duymadılar ve 'Biz bunu yaparız, kurda da belli bir istikrar sağlarız' dediler. Bu şekilde kurda istikrar sağlamak mümkün değil" dedi.

Kur korumalı mevduatın Hazine'ye 3 aylık yükünün 30 milyar TL olduğunu aktaran Öztrak, "Kur korumalı mevduatın başlamasından şubat sonuna kadar ortalama kur 13,38'di. Bugün 14,5 aşmış durumda fakat hesaplarımızı 14,5 üzerinde yaptık. Kur korumalı mevduatın Hazine'ye maliyeti 25 milyar TL. Buna bir de vazgeçilen vergileri koyduğunuzda; 3 aylık yükü 30 milyar TL. Peki, 'Bu 30 milyar nedir' diye sorarsanız. Bizim bütün yıl boyunca şu gıda krizini yaşadığımız ortamda; çiftçimize vereceğimiz destek 25 milyar TL" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığı görüşünü dile getiren Öztrak, "Rusya-Ukrayna savaşının bize doğrudan ticaret ve turizm yoluyla maliyeti var. İhracat yoluyla maliyeti var. İthal ettiğimiz enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ödemeler dengemiz üzerinde etkisi var. Kaybolan turizm. Baktığımız zaman Rusya; en çok turist gönderen birinci, Ukrayna üçüncü ülke. Gerçekten ciddi şekilde etkiliyor. Bunun bize 35-40 milyar dolar civarında bir maliyeti olacağı anlaşılıyor" dedi.

CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK
CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK
CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK

YORUMLAR
500
Almanya, savaşın sonlandırılması için diplomatik çabaları destekliyor Almanya, savaşın sonlandırılması için diplomatik çabaları destekliyor ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Yeni konjonktür Türkiye'nin elini güçlendirdi' ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Yeni konjonktür Türkiye'nin elini güçlendirdi'

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
16:14 'Sil Baştan' şarkısını seslendiren Tuğba Özay'ın performansı düşük not aldı
16:04 ABD'de 1,5 trilyonluk onay: İçinde Ukrayna paketi de var!
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'Lİ ÖZTRAK: SAVAŞIN BİZE 35-40 MİLYAR DOLAR MALİYETİ OLACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement