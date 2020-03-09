CHP'li Öztrak: Silahların susmasını olumlu buluyoruz - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " İdlib'de silahların şimdilik susmasını olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Ancak sahadaki dengelerin son derece kırılgan olduğunu da görüyoruz. Askerlerimizin sahadaki konumunu tehlikeye düşürmeden teröristlerle mücadele, Rusya ve Suriye Arap Birliği güçlerine bırakılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK toplantısında gündeme gelen Moskova'da yapılan görüşme, İdlib'deki şehitler ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'SİLAHLARIN SUSMASINI OLUMLU BULUYORUZ'

Öztrak, "İdlib'de silahların şimdilik susmasını olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Ancak sahadaki dengelerin son derece kırılgan olduğunu da görüyoruz. Suriye Arap Birlikleri'nin gerisinde kalan 9 gözlem noktamız vakit geçmeden lojistik desteğin rahat yapılacağı güvenli yerlere çekilmelidir. Askerlerimizin sahadaki konumunu tehlikeye düşürmeden teröristlerle mücadele Rusya ve Suriye Arap Birliği güçlerine bırakılmalıdır. 7 günlük süre 15 Mart'ta bitiyor. Varılan mutabakatın sonucunu göreceğiz. Bu anlaşmanın ömrünün kısa olacağını düşünerek askerlerimizin güvenliğini sağlayacak tedbirleri hızla alın diyoruz" şeklinde konuştu.

Öztrak, Moskova'da gerçekleşen Erdoğan- Putin görüşmesi sonrası varılan mutabakat için, "Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı ateşkes sözünü mutabakat metninde göremedik. Bir an evvel kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, silahların susmasını ve askerlerimizin sağ salim evlerine ulaşmalarını gönülden diliyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYELERE YARGI İLE EL KOYUYORLAR'

Öztrak, AK Parti'nin hukuksal olmayan yollar ile CHP belediyelerine el koyduğunu iddia ederek, "Seçimle alamadıkları belediyelerimize yargı ile el koyuyorlar. En son Yalova 'da yolsuzluğu bulup ortaya çıkaran belediye başkanımıza İçişleri Bakanlığı emri ile el çektirdiler. Yetmedi kendi partilerinden bir başkan vekilini de AK Parti üyesinin çok olduğu belediye meclisinde seçtirdiler. Yalova'da milletin iradesini gasp ettiler. Urla 'da görevden alınan belediye başkanımız için aynı prosedür uygulanmadı. Orada belediye meclisinde çoğunluk bizde diye kaymakam, belediyeye kayyum atandı" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN EŞİT OLUP OLMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ'

Öztrak, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç için yürütülen sürecin de hukuk skandalı haline geldiğini savunarak, "Sayın Özkoç'un kullandığı ve kavuşturmaya konu olan sözler birkaç saat önce bizzat Erdoğan tarafından Sayın Genel Başkanımız için kullanılmıştır. Kendisi Cumhurbaşkanı zırhına bürünüp ağzına geleni söyleyebiliyor; ama aynı sözler kendisine söylendiğinde rahatsız oluyor. Şimdi hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını göreceğiz" dedi. Özkoç'un dokunulmazlığının karma komisyon ile kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin soruya Öztrak, "Bugüne kadar çalıştırılmayan karma komisyon bugün çalıştırılsa bunun Meclis'e verilen emirle çalıştırıldığı ayan beyan ortaya çıkar" dedi. Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'a, "Özür dile, ortamı yumuşat" dediğine ilişkin yorumlara, "Böyle bir şey konuşulmadı. Genel Başkanımızın Engin Özkoç'un yapmış olduğu konuşma için 'keşke' dediği hiçbir ifade yoktur" diye konuştu.

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Haber: Selen YALAZ/ANKARA,