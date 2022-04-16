CHP'li Öztrak: Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz

16.04.2022 16:45
CHP'li Öztrak: Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP iktidarının 2'nci yılında ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP iktidarının 2'nci yılında ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz. Suriye yönetimiyle masaya oturacağız, güvenliklerini sağlayacağız ve sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre işsizliğin azaldığını belirterek, "Hükümetin başı ne kadar 'İşsizlik azalıyor' dese de TÜİK rakamları ne kadar eğilip bükülürse bükülsün işsizlik, milletimizin canını çok kötü yakıyor. İnsanlarımız bu bereketli topraklarda artık açlıkla sınanıyor. Domatesin kilosu 20 lira, biber sadece tadıyla değil fiyatıyla da acı. Markette sivri biberin kilosu, 40 liradan başlıyor. 5 litre ayçiçeği yağı 150-200 lira. Çiftçiye doğru düzgün destek vermezseniz ayçiçeği yağı da elbette 200 lirayı görür" diye konuştu.

'EV, ARABA ALMAK HAYAL OLDU'Hayat pahalılığının, gençlerin umut ve hayallerini bitirdiğini belirten Öztrak, "Bu ülkenin geleceği olan gençler, kendi geleceklerini başka ülkelerde arıyor. Hukuk okumuş Sivaslı genç bir kızımız, Avrupa'da getir-götür işi yapıyor ama Türkiye'ye dönmek istemiyor. Nasıl dönsün? Bugün bu ülkenin gençleri için çalışıp bir ev ve araba almak hayal oldu. Ev almayı geçtik, ev kiralamak bile kabus. Kiralar son 1 yılda İstanbul'da yüzde 112, Ankara'da yüzde 107 arttı" dedi.

Ülke sınırlarında gerekli önlemlerin alınmadığını da savunan Faik Öztrak, herkesin elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Ama Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı bu kadar göçe rağmen ülkede huzur ve güvenden bahsediyor. CHP iktidarının 2'nci yılında ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitireceğiz. Suriye yönetimiyle masaya oturacağız, güvenliklerini sağlayacağız ve sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Suriyeli, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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