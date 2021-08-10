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CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK - Son Dakika

CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK

10.08.2021 15:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, eski bakan Mehmet Şimşek'in, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili "Bizim gündemimizde şu anda bu yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, eski bakan Mehmet Şimşek'in, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili "Bizim gündemimizde şu anda bu yok" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Çorlu ve Ergene ilçe başkanlıklarının düzenlediği 'Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öztrak, eski bakan Mehmet Şimşek'in 'Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı. Öztrak, 'Bizim şu andaki amacımız, sandığın bir an önce milletin önüne gelmesidir. Sandık milletin önüne gelince hep birlikte ittifakımız çerçevesinde belirlenecek olan konulardır. Bunu genel başkanımız açık seçik ifade etmiştir. Genel başkanımızın sözleri son derece nettir. Genel başkanımız, 'Millet İttifakı karar verir, beni aday yaparsa ben bu işte varım' demiştir. 'Millet İttifakı'nın seçim sürecine giderken alacağı karar önemli ama bu bugünün konusu değildir. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Dün ben basın toplantısı yapıyorum, bir gece önce bir yandaş kanalda tartışırlarken yine yandaş bir gazeteci demiş ki 'Efendim Mehmet Şimşek'i aday gösterecekler' diye. Ertesi gün yandaş kanalların neredeyse tamamı bu senaryo üzerinden hareket etti. Bu saraydan yazılıp yandaşların eline verilmiş olan bir senaryo. Biz de diyoruz ki bizim gündemimizde şu anda bu yok, kendiniz pişirin kendiniz yiyin? diye konuştu.

Görüntü dökümü

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Muhtarlardan görüntü

Faik Öztrak açıklama

Detaylar

Haber ? Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Mehmet Şimşek, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN 'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK - Son Dakika


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