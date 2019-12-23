CHP'li Öztrak'tan rüşvet tartışmalarına yanıt: "Bundan sonra hukuk konuşacaktır" - Son Dakika
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CHP'li Öztrak'tan rüşvet tartışmalarına yanıt: "Bundan sonra hukuk konuşacaktır"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır.

CHP'li Öztrak'tan rüşvet tartışmalarına yanıt:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır" dedi.


CHP'li Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında; basın mensuplarının, Ankara'daki 25 milyonluk rüşvet tartışmaları ve Eski CHP'li Sinan Aydın Aygün'ün bugün düzenlediği basın toplantısına ilişkin soruya, "Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim. Artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değiştirmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri artık Büyükşehirlerimizde cirit atamayacaklardır" şeklinde yanıt verdi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
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