CHP'li Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Anayasamıza göre başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz. Onlarca şehidi varken TBMM'nin buna sessiz kalarak hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dün saat 22.15'te başlayan MYK sonrası Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Öztrak, dün yılın en kısa ayının en uzun gecesini yaşadıklarını belirterek, "Kalplerimizi Ramazan ayına hazırladığımız mübarek bir gecede başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere milletimizin ocağına büyük bir ateş düştü. İdlib'de 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. 32 askerimizin de yaralandığı açıklandı. Allah'tan şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifa, şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kayıplarımız büyük, acımız tarifsizdir" diye konuştu.



Dün gece MYK toplantısında İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Öztrak, "Bugünkü toplantımızda dün akşam başladığımız değerlendirmeye devam ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisini bu konuyu görüşmek üzere kapalı oturumla toplantıya çağırma kararı almıştık. Bugün de grup başkanvekillerimiz, anayasamızın hükümleri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanması ve konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için TBMM Başkanlığına başvurdu. Bu toplantı çağrımız, anayasamızdaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu, birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Öncelikle Türk ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordusudur. Anayasamıza göre başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz" şeklinde konuştu. - ANKARA