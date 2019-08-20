CHP'li Öztrak: Terörün değirmenine su taşırsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Siyasette her doğum gününde geçmişin muhasebesi de yapılır. AK Parti Genel Başkanı, bu vesileyle yayımladığı mesajda 'dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür' diyerek metal yorgunu partisinin üzerini kaplayan kir ve pası silmeye çalıştı. AK Parti'nin bazı vekilleri de 'AK Parti ömrünü tamamladı, Erdoğan liderliğinde yeni bir parti kurulması gerekiyor' diyerek çıtayı yükselttiler ve işi AK Parti'den kurtulma noktasına taşıdılar. Artık AK Partililerin bir kısmının partilerini bir kambur olarak görmeye başladıkları buradan anlaşılıyor. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yenilenmiş değil yeni bir partiyle 17 yılın günahlarından arınacaklarını sanıyorlar" diye konuştu.

'KARARNAME MİLLETTEN GİZLENİYOR'

17 yılda özelleştirme adı altında 62 milyar dolarlık kamu varlığının satıldığına vurgu yapan Öztrak, " Türk Telekom'dan, petrol dağıtım şirketlerine, şeker fabrikalarından çimento fabrikalarına satmadıkları bir şey kalmadı. Ellerinde bir şey kalmayınca da Hazinenin taşınmazlarını, arazilerini satışa çıkarmaya başladılar. O da yetmedi Sakarya'da savunma sanayimizin göz bebeklerinden tank palet fabrikasını Katar Ordusu'na satmaya kalktılar. Millet tepki gösterince de seçim öncesinde geri adım attılar. Şimdi yeniden Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan bir kamu şirketi üzerinden bu işi yapmaya kalkıyorlar. Bu işi de Resmi Gazete'de yayımlamadıkları bir Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle düzenlemişler. Bu kararname neden milletten gizleniyor? Bugün grup başkanvekilimiz Engin Özkoç, genel başkan yardımcılarımız, örgütümüz ve bu ülkenin savunma sanayinin yabancılara peşkeş çekilmesine karşı duran vatandaşlarımız hep birlikte Adapazarı Kent Meydanı'nda bir oturma eylemi başlatıyorlar" dedi.

'TERÖRÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIRSINIZ'

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Bu tür olayları yaparken sonuç itibarıyla sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektirirken bunun kesinleşmiş yargı kararlarıyla yapılmış olması demokratik bir ülkeye, hukuk devletine yakışandır. Ama ortada böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini yapmayacaksınız, terörle mücadeleyi gerekçe göstereceksiniz. Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız. Bu şekildeki yaklaşımı kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-CHP'li Öztrak açıklama



Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,