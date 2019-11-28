Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli
Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ?"Asgari ücret Türkiye'de artık genel bir ücret uygulamasına dönüşmüştür" dedi.

CHP'li Öztrak: Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ?"Asgari ücret Türkiye'de artık genel bir ücret uygulamasına dönüşmüştür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Görüşme öncesinde CHP heyeti açıklamada bulundu. Ağbaba, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon işçinin asgari ücretle çalıştığını, çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin de bu hesaba katılması durumunda asgari ücretin en az dolaylı olarak 10 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Ağbaba, Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ünün asgari ücret ile çalıştığını, Avrupa ülkelerinde ise bu oranın yüzde 7 civarında olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücret Türkiye'de artık genel bir ücret uygulamasına dönüşmüştür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Ağbaba ve Öztrak'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Faik Öztrak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
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