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CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur - Son Dakika

CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur

16.02.2022 16:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi tarihi bir olaydır, gelişmedir dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yönetilemez hale geldiğini savundu. Elektrik ve akaryakıt zamlarının geri alınmasını isteyen Öztrak, Temel gıdada KDV'nin indirilmesi tabii ki olumlu. Ancak yeterli değil. Mutfaklardaki yangın, korkunç bir hızla büyüyor. Sadece ekmeğe gelen son zamlar gıdadaki KDV indiriminin etkisini aldı götürdü. Mutfaktaki yangın tarladan başlayıp sofraya kadar uzanıyor diye konuştu.

Öztrak, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin dünyayı yakından ilgilendirdiğini belirterek, Bu sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde diplomatik yollarla çözümü bizim en samimi dileğimizdir. Karadeniz ve Avrupa'da huzurun bozulmasını asla istemeyiz. Çünkü, bu sorun büyürse bundan en çok etkilenecek, zarar görecek ülkelerin başında Türkiye gelir dedi.

'MİLLETİMİZİN TARİHİ ÖZLEMİNİ YANSITMAKTADIR'

Öztrak, Türkiye'nin büyük sorunlarının olduğunu ama aşılabileceğini söyledi. 'Biz' düşüncesini icra etmenin önemli olduğunu vurgulayan Öztrak, şöyle konuştu

Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi tarihi bir olaydır, gelişmedir. Milletimizin tarihi özlemini yansıtmaktadır. Tek kişilik ucube rejimi sandıkta değiştirmeye amaçlayan farklı partilerin birlikteliği, tüm dünya demokrasileri için de çok önemli bir deneyim olacaktır. Ülkemiz siyasi tarihinde, mevcut ana damarların bir masa etrafında toplanması, siyaset tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin ortak geleceğinin inşası karşıtlıklar üzerinden değil, ortak beklentiler, istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Ahlatlıbel'de verilen fotoğraflar, Türkiye'nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflardır. Millet İttifakı'nın ülkemizin tüm sorunlarını aşacağına inanıyoruz.

CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur
CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur
CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak Ülkemizin istişare ve uzlaşıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur - Son Dakika
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