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CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ - Son Dakika

CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ

02.09.2021 00:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Bu ülkenin en büyük beka sorunlarından birisi düzensiz göç. Ülkemize düzensiz göç sonucu gelenler ucuz emek oluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Bu ülkenin en büyük beka sorunlarından birisi düzensiz göç. Ülkemize düzensiz göç sonucu gelenler ucuz emek oluyor. Ama ucuz emek kullandıkça bu göçler ülkelere doğru yaklaşıyor. Bu da ülkeyi orta gelir tuzağının dibine çekiyor' dedi.

Bir otelde düzenlenen Ekonomi Masası toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "İktidar partisinin 2020 ve 2023 planları vardı. 2023 hedefleri hayal oldu. 2020 yılında başlayan ve büyün ülkeleri sarsan ekonomik kriz oldu. Pandemi ülkemizde de sıkıntılar gösterdi. Türkiye'yi uçuracak dedikleri rejim, yangın uçağı uçuramadı. Seli yönetemedik. Sel konusunda bu kadar kaybın olmasının nedeni; inşaat yapılmaması gereken yerlere inşaat yapılması nedeniyle olduğunu gördük. İklim değişikliğine karşı önlemler alınmalıydı" diye konuştu.

'HÜKÜMET DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNU HAFİFE ALIYORDU'

Göç konusuna değinen Öztrak, "Bu ülkenin en büyük beka sorunlarından birisi düzensiz göç. Ülkemize düzensiz göç sonucu gelenler ucuz emek oluyor. Ama ucuz emek kullandıkça bu göçler ülkelere doğru yaklaşıyor. Bu da ülkeyi orta gelir tuzağının dibine çekiyor. Kısa vadede cazip gibi gözüküyor ama uzun vadede ülkenin gelişmesinde en büyün engel. Avrupa'nın kafasında, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak yok. Avrupa Birliği'nin sınırında sığınmacı gettosu haline getirme niyeti var. Para vererek bu ülkeyi sığınmacı gettosuna getirmek istiyorlar. Avrupa Birliği'nin sınırı Edirne'de başlamıyor, aslında Gürbulak'ta başlıyor. Bunu onlar da farkına vardığında çok geç olacak. Hükümet düzensiz göç konusunu hafife alıyordu. Defalarca uyardık. Daha sonra 'daha fazla göç yükü kaldıramayız' demeye başladılar. Düzensiz güç meselesini de çok kötü yönettiğimiz ortada? ifadelerini kullandı.

'SİYASİ AHLAK YASASI ÇIKARTILMALI'

Ekonomik konularla ilgili de açıklama yapan Öztrak, "TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,7'lik büyümenin sokakta hissedilmediğini görüyoruz. Bakıldığı zaman işsizlik oranı da 9 milyon civarında. Yoksul sayısı hızla arttı. Ekonomi kötü yönetiliyor. Merkez Bankası'nın elinde yeteri kadar cephane yok. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz ama işsiz ile iş vereni bir araya getiremiyoruz. Dijital dönüşümü hızlandırmamız lazım. Yeni kurumlara, yeni kurallara, yeni kadrolara ihtiyaç var. Bu özelliklerle hukuk devleti ve demokrasiyi güçlü tutacağız. Seçim yasası değişmeli. Siyasi ahlak yasası çıkartılmalı. Bu ülkenin ekonomik sorunlarını kurmak için ekonomik sosyal konsey çalıştırılmalı. Orta Doğu barış ve iş birliği konseyi kurulmalı" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ
CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ
CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ
CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ ÖZTRAK: ÜLKENİN EN BÜYÜK BEKA SORUNLARINDAN BİRİ DÜZENSİZ GÖÇ - Son Dakika


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