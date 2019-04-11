CHP'li Öztrak: Ysk'nın Alacağı Karar Tarihidir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Taşıma seçmen var, seçimi etkileyecek kadar' diyerek Büyükçekmece'de seçimi etkileyecek bir sonuç çıkarmak istiyorlar.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Taşıma seçmen var, seçimi etkileyecek kadar' diyerek Büyükçekmece'de seçimi etkileyecek bir sonuç çıkarmak istiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) alacağı karar tarihidir. Demokrasi için önemli" dedi.



CHP'li Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yapılan itiraz sonrası başlayan oy sayma sürecinin sona yaklaştığını belirtti. Tüm sayımların sonunda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde götürdüğünü kaydeden Öztrak, aradaki oy farkının 14 bin civarında olduğunu söyledi. Öztrak, "İstanbul'un yüzde 49'una yakını 'Biz belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyoruz' demiş. İstanbul tarihinde bu rakamlar rekor, bundan daha yüksek alan yok" dedi.



'BİR KUMPASIN DÜĞMESİNE BASILDI'



CHP'li Öztrak, seçim sürecine ilişkin AK Parti'nin tutumuna tepki gösterdi. AK Parti'nin seçimi masa başında almaya çalıştığını öne süren Öztrak, şunları söyledi:



"Seçim çalma organizasyonu 1 Nisan'da başlıyor. Seçimi İmamoğlu'nun kazandığı belli olunca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti'nin İstanbul İl Seçim binasında bakanlarla toplantı yaptı. 2 Nisan'da AK Parti'nin delilsiz, kör itirazlarına rağmen ilçelerde geçersiz oy sayımına başlandı. Adalet Bakanlığı bu sayımın hukuksuz olmasına rağmen göz yumdu. Ayrıca araştırma kapsamında sandıklarda görev alan memur ve tüm üyelerin kimliklerini istemek üzere muhaberat polislerini İlçe Seçim Kurulları'na göndermeye başladı. Bunlara itiraz edip, yazı yazdık. 3 Nisan'da Dolmabahçe'de AK Parti Başkanı ve yöneticileri, Binali Yıldırım, bakanlar bir araya geldi. Aslında 1 Nisan'da Sayın Erdoğan kaybettiklerini anlamıştı ve kazandıkları belediye sayısının içine İstanbul'u sokmadı. Dolmabahçe'de yapılan bu toplantının ardından anlaşıyor ki, bir kumpasın düğmesine basıldı. Hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişleri Büyükçekmece'de göründüler. Bu soruşturma AK Parti'nin YSK'ya Büyükçekmece'de seçimlerin iptali ve yenilenmesi için yapmış olduğu başvuruda dayanak teşkil ediyor."



'DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ'



Öztrak, AK Parti'nin hazırladığı itiraz dosyasına Adalet Bakanı'nın yardımcı olduğunu öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren Öztrak, şöyle konuştu:



"Bu ne biçim adaletli seçim, anlamak mümkün değil. Hala Büyükçekmece'de polisler var. Tablo açık; saray ve bekçileri sandıkta kaybettikleri İstanbul'u, FETÖ tipi bir kumpasla 'şaibe ve hukuksuzluk' var diyerek masada geri alma operasyonu başlattı. Polis Büyükçekemece'de tutanak toplamaları yaparken boş durmadık. Vatandaşların karşılaştığı trajikomik dilekçeler var. 14 yaşındaki çocuklara imza attırmalar, 'anne baba oturuyor mu?' diye sormalar. Tutanakların örneği vatandaşlara verilmiyor. Polis polisi şikayet ediyor, 'bizim eve de birkaç defa geliyor' diye. Ne hedefleniyor bu tutanaklarla. 'Taşıma seçmen var, seçimi etkileyecek kadar' diyerek Büyükçekmece'de seçimi etkileyecek bir sonuç çıkarmak istiyorlar. YSK'nın alacağı karar tarihidir. Demokrasi için önemli."



- Ankara

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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