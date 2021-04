CHP'li Öztunç, AK Parti'nin Kars'a hiçbir hizmet yapmadığını öne sürdü - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "19 yıldır Türkiye'yi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi, Kars'a hiçbir hizmet yapmamış." dedi.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8-9 Nisan tarihlerinde 16 CHP milletvekilinin de bulunduğu 20 kişilik bir heyetle Kars'ı ziyaret ettiklerini anımsatarak, ilde iki günlük çalışma yaptıklarını söyledi.

Kars'ın merkezi ve tüm ilçelerinde temaslarda bulunduklarını anlatan Öztunç, Kars'a ilişkin çalışmalarını raporlaştırarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduklarını kaydetti.

Ali Öztunç, 19 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti'nin, Kars'a hiçbir hizmet yapmadığını ileri sürerek, "Mübalağa etmiyorum, Kars'a hizmet yapılmamış, çivi çakılmamış. Yol deseniz yol yok. Kafkas Üniversitesi Hastanesi var, hastanede doktor yok. Neyleyim ben doktorsuz hastaneyi. Duvarları getirip koymuşlar, binayı yapmışlar, cihazlar alınmış ama doktor yok." diye konuştu.

Kars'ın geçmişte hayvancılığın başkenti olduğunu hatırlatan Öztunç, " Rusya'ya, başka ülkelere ihraç edilirdi. Şimdi hayvan ithal ediliyor Kars'a. Çok vahim ve acı bir tablo ama maalesef Kars'a hayvan ithalatı yapılmaya başlanmış. Et kombinesi vardı, kapandı, yenisi açılmadı. Süt kombinesi açılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı, Kars'a her gittiğinde, her mitingde et kombinesi, süt kombinesi sözü verdi ama yapmadı." ifadesini kullandı.

Kars'ta ilçelere hizmetin gitmediğini savunan Öztunç, "Yolu olmayan köyler var. Hatta tapusu olmayan köy var. Köyde hiç kimsenin kendi arazisine ait tapusu yok. Maalesef Kars ihmal edilmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, Kars'ta esnafın zorda, yurttaşların ise büyük ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu iddia ederek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da sefalet, açlık, yoksulluk hissediliyor. Kars'ta da büyük bir ekonomik buhran maalesef yaşanıyor." görüşünü paylaştı.