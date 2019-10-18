CHP'li Öztunç: Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle" dedi.

CHP'li Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Esat Şengül ile ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirme bulunan Öztunç, ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektubun küstahça yazılmış bir mektup olduğunu söyledi. Öztunç, "O mektup diplomasiyle yakışmayan bir üslupla yazılmıştır. Küstahça bir mektuptur. O mektup Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir saygısızlıktır. Mektubu kınıyoruz" diye konuştu.

Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle. Kendi aramızda kavga edebiliriz, kendi aramızda siyasi rekabet yapabiliriz ama Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu mektubun yazılmasını kabul edemeyiz. Kınıyoruz" dedi. Öztunç, şöyle devam etti: