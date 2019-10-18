Son Dakika Haberleri: Chp'li öztunç: dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle
Son Dakika Güncel Chp'li öztunç: dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

Chp'li öztunç: dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

56 dakika önce

CHP'li Öztunç: Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyleCHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle" dedi.

CHP'li Öztunç: Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle" dedi.

CHP'li Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Esat Şengül ile ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirme bulunan Öztunç, ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektubun küstahça yazılmış bir mektup olduğunu söyledi. Öztunç, "O mektup diplomasiyle yakışmayan bir üslupla yazılmıştır. Küstahça bir mektuptur. O mektup Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir saygısızlıktır. Mektubu kınıyoruz" diye konuştu.

Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle. Kendi aramızda kavga edebiliriz, kendi aramızda siyasi rekabet yapabiliriz ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu mektubun yazılmasını kabul edemeyiz. Kınıyoruz" dedi. Öztunç, şöyle devam etti:

"Dünkü anlaşmanın da detaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Dün bir odaya girdiler, saatlerce oturup konuştular, anlaştılar. Güzel anlaşma güzel eyvallah, güzel anlaşmadan kastım şu anlaşmak güzel. Bunu öğrenmek herkesin hakkıdır, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, yurttaşının hakkıdır. Bir çağrımız Sayın Cumhurbaşkanına. Ben, seçilmiş bir milletvekili olarak kendi adıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir an evvel liderler zirvesini toplamalı. Liderlerle oturup bir zirve yapmak durumunda. Geçmişte bunu Demirel yapardı, Özal yapardı şimdi sayın Erdoğan'ın liderler zirvesini yapması gerekiyor."

Chp'li öztunç: dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayla ilgili soruya hazırlıksız yakalandı
CHP'li belediye başkanı koltuğunu AK Parti'li üyeye emanet etti CHP'li Tanal'dan, Trump'a 'sığır çobanlı' suç duyurusu İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 19:41:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp'li öztunç: dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]