CHP'li Öztunç: "Hazine'deki Parayı Bitiren Ak Parti 3-5 Euro İçin Türkiye'yi Avrupa'nın Çöplüğü Haline Getirdi"

GAYE ŞEYMA CAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 14,7 milyon ton atık ithal etmesine tepki gösterdi. Öztunç, "Hazine'deki parayı bitiren AK Parti, 3-5 euro için Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdi. Türkiye Avrupa'nın çöplüğü olmayı hak etmiyor. Yazıklar olsun, kınıyoruz. Bunun karşısında olacağız ve iktidarımızda Türkiye'yi bu işten kurtaracağız" dedi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yayınladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) geçen yıl 33 milyon ton atık ihraç etti. Bunların yarıya yakınını Türkiye aldı. Türkiye'ye ihraç edilen 14,7 milyon ton atığın yaklaşık yüzde 90'ını demir ve çelik hurdaları oluşturdu.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "AK Parti, Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdi" dedi. Öztunç Avrupa'dan yapılan çöp ithalatına şu sözlerle tepki gösterdi:

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÇÖPLÜĞÜ OLMA KONUSUNDA BİRİNCİ SIRADA: Hazine'deki parayı bitiren AK Parti ülkeye para kazandırabilmek için Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdi. Avrupa'da ithal edilen çöplerin büyük bir kısmının Türkiye'ye geldiği artık tam anlamıyla ispatlanmış oldu. Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü konusunda birinci sırada yer alıyor.

HOLLANDA'DAKİ BİR VATANDAŞIN ÇÖPÜ, BİR SÜRE SONRA ADANA'DA BULUNUYOR: Bakın, Hollanda'dan da herhangi bir kentinde akşam çöpünü evinin önüne bırakan bir vatandaşın çöplüğü bir süre sonra Adana'nın herhangi bir mahallesinde bulunabiliyor. Adana'ya gittiğiniz zaman Adana'da, Hollanda'dan, Avrupa'dan, Avrupa'daki diğer ülkelerden gelmiş ve saçılmış çöplükleri görüyorsunuz.

AK PARTİ ÜÇ BEŞ KURUŞ EURO KAZANMAK İÇİN TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'NIN ÇÖPLÜĞÜ YAPIYOR: Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye Avrupa'nın çöplüğü olmayı hak etmiyor. AK Parti Türkiye'yi bu noktaya getirdi. AK Parti para almak için 3-5 euro almak için Türkiye'yi neredeyse Avrupa'nın çöplüğü yapıyor. Yazıklar olsun, kınıyoruz.

SEÇİMDE TÜRKİYE'Yİ BU İŞTEN KURTARACAĞIZ: İnşallah bir sene sonra en geç, yapılacak seçimde Türkiye'yi bu durumdan kurtaracağız. Türkiye Avrupa'nın çöplüğü olamaz. Bunun karşısında olacağız ve iktidarımızda Türkiye'yi bu işten kurtaracağız."