CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde işçilere baskı yapıldığını savundu - Son Dakika

CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde işçilere baskı yapıldığını savundu

26.03.2021 13:25
CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde işçilere baskı yapıldığını savundu, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı, işçileri ekmeğiyle tehdit ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı, işçileri ekmeğiyle tehdit ediyor. 'Eğer sendikadan istifa etmezseniz, bu sözleşmenin altına imza atmazsanız sizi işten atarız' diyor. Bunu kınıyorum." dedi.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde işçilere baskı yapıldığını, işçilerin üç gündür daire başkanları, genel sekreter yardımcıları aracılığıyla tehdit edildiğini iddia etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, işçisini tehdit ederek sendikadan istifa etmelerini istediğini öne süren Öztunç, "Bu büyük bir zulümdür. İşçi hakkını ister, maaşının artırılmasını ister, toplu iş görüşmesi olursa olur, olmazsa ne ala. Ama Kahramanmaraş'ta farklı bir tablo var. Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı, işçileri ekmeğiyle tehdit ediyor. 'Eğer sendikadan istifa etmezseniz, bu sözleşmenin altına imza atmazsanız sizi işten atarız' diyor. Bunu kınıyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, AK Parti'nin kongresindeki görüntülere ilişkin, "Yatay kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Teşkilat mensuplarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etti." açıklamasında bulunduğunun belirtilerek, değerlendirmesinin istenmesi üzerine Öztunç, Özkan'ın milletin aklıyla dalga geçtiğini ifade etti.

Kongre salonunun herkesin gözünün önünde olduğunu kaydeden Öztunç, "Cahit Özkan, 'Test yaptırdık' diyor. Bu testler nerede yapıldı, kim yaptı? Vatandaşa ücretli test yapılırken AK Parti kongresine katılanlara nerede, kim tarafından test yaptırıldı? İki kişi yan yana geldiğinde valiler, kaymakamlar hemen ceza yazdırıyorlar ama AK Parti kongresinde binler yan yana maskesiz duruyor. Yok mu hiç bunlara soruşturma açacak yürekli bir Cumhuriyet savcısı? Nerede o emniyet müdürleri, valiler, kaymakamlar?" diye sordu.

Öztunç, kamu bankalarındaki yönetim değişimiyle ekonomideki kötü gidişata bir günah keçisi arandığını savunarak, "Hiç günah keçisi aramayın, bu yöneticilerin suçu varsa, ki var, en büyük suç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ındır, sorumlu Erdoğan'dır. Banka yönetimlerini değiştirerek ekonomideki kötü gidişatı birilerinin üzerine atamazsınız." dedi.

Merkez Bankası Başkanı değişiminden önce 7,2 liradan 450 milyon dolar satın alınıp 8,3 liradan satıldığını iddia eden Öztunç, "Bunun adı vatana ihanettir. O gün yapılan işlem, vatana ihanet işlemidir. Bu alışverişi kim ya da kimler yaptıysa bulunmalı, vatana ihanetten, vatan hainliğinden yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde işçilere baskı yapıldığını savundu - Son Dakika


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