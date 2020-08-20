CHP'li Öztunç: "Kahramanmaraş'ın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinde aldığı görevi hatırlatarak, "Kahramanmaraş'ın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim." dedi.

Öztunç, kentteki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, kısa bir süre önce CHP'nin 37. Genel Kurultayı'nın gerçekleştirildiğini hatırlattı.

CHP kurultaylarının zor olduğuna dikkati çeken Öztunç, "CHP kurultayları diğer partilerinin kurultaylarına benzemez, bizde yarış vardır. Bildiğiniz kıyasıya rekabet ve yarış vardır." dedi.

Öztunç, kendisine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığı görevi verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu görevlendirme Kahramanmaraş'adır, Gaziantep'edir, Osmaniye'yedir, Kilis'edir ve bu bölgeye verilmiş bir görevdir. Biz de bu görevi elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışacağız. Ben çalışkanım ve 24 saatin 20 saatinde çalışırım. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz."

Öztunç, görevlendirme sonrası bazı kesimlerde kentle çok ilgilenemeyeceği yönünde düşünceler olduğunu anlatarak, "Kentle daha çok ilgileneceğim ve çok geleceğim. Kahramanmaraş'ın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.