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CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız - Son Dakika

CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız

20.12.2021 16:11
CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kooperatif mağduru insanlar için Kayseri'ye geldiğini belirterek, "Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş. Çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız. Biz yurttaşlarımızın işi çözülene kadar bu işin takipçisi olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, kooperatif mağduru insanlar için Kayseri'ye geldiğini belirterek, "Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş. Çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız.  Biz yurttaşlarımızın işi çözülene kadar bu işin takipçisi olacağız" dedi.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP İl Başkanı Ümit Özer katıldı. Toplantıda konuşan Ali Öztunç, kooperatif mağduru olmuş vatandaşlar için Kayseri'ye geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen bir grup Kayserili yurttaşımız kooperatiflerle ilgili bir mağduriyetten söz etmişti. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile yola çıktık. İlgili mağduriyetin olduğu yere ziyarete gittik. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz, dolar aldı başını gitti, millet evine ekmek götüremiyor.  İş sahipleri işsiz kalıyorlar. Her gün tüm ürünlere zam geliyor.  Yurttaş artık büyük bir krizle karşı karşıya kalmış durumda. Evine ekmek götürmekte sıkıntı yaşıyor. Düşünün bir kooperatife üye oluyorsunuz. 'Sıcak bir yuvada yaşayayım' diyorsunuz. Kredi çekiyorsunuz, borçlanıyorsunuz. Varsa elde düğünden kalma altınları satıyorsunuz üye oluyorsunuz. Eve yerleşiyorsunuz, oturuyorsunuz. Bir gün birisi gelip 'çıkın evden' diyor.  Kara kış günü insanları niye evinden çıkarıyorsunuz? Kayseri'de böyle bir durum var" 'BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kooperatif mağdurlarının evlerinden zorla çıkarıldığını kaydeden Öztunç, "Engelli çocuğu var, evden çıkarıyorlar. 'Çıkmazsan polis zoruyla çıkartırız' diyorlar. Şu ana kadar 4 ev sahibini polis zoruyla çıkartmışlar. Balyozla kapıyı kırmışlar. Ev sahibinin 13 yaşında kız çocuğu psikolojik tedavi görüyor. Bu hangi vicdan ve kitapta yazıyor? Bu ne insanlığa sığar ne de siyasete sığar. Üstelik konu mahkemede daha bitmemiş. Yargı süreci bir işlesin. Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş. Çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız.  Biz yurttaşlarımızın işi çözülene kadar bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.


CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız
CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız
CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Kooperatif, Kayseri, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız - Son Dakika


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