CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, siyasal iktidarın küresel iklim değişikliğinin getirdiği sorunların çözümü konusunda çaba göstermediğini savunarak yerel yönetimlerin bu konudaki çabalarının takdir edilmesi gerektiğini savundu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Öztunç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dikkati çekerek bu süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" felsefesinin önemini bir kez daha kanıtladığını aktardı. Dünyanın önde gelen gündem maddelerinden olan iklim krizi konusunda Türkiye'deki iktidarın yeteri kadar çalışma yürütemediğini ileri süren Öztunç, şöyle konuştu:

"Bunların iklim krizi ile ilgili mücadele gibi bir niyetleri yok. Paris İklim Sözleşmesi imzalıyorsun ama nükleere, kömürlü termik santrallere devam ediyorsun. Türkiye'yi delik deşik etmeye devam ediyorsun. Oysa yaşadığımız bir gerçek var. Antalya ve Muğla yangınlarını hatırlayın. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan selleri hatırlayın. Bilim insanları, bütün bunları iklim krizi nedeniyle yaşadığımız olaylar olarak tanımlıyor. Görev CHP'ye düşüyor. İnşallah iktidarımızda biz bu kriz ile mücadeleyi sağlayacağız. İktidara gelene kadar belediyelerimizin çalışmalarını takdir etmemiz gerekiyor. En azından çabalıyorlar." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da parti olarak küresel iklim değişikliğiyle ilgili yol haritalarının belli olduğunu söyledi.

Toplantıya bazı İzmir milletvekilleriyle belediye başkanları ve partililer katıldı.