CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin balıkçılığı da bitirdiğini belirterek, "Eğer böyle giderse Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek, bataklık haline gelecek. Bir kanalizasyon, foseptik çukuru haline gelecek. Feryat ediyoruz. Bir an evvel tedbir alınmalı diyoruz" dedi.

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partinin Su Araştırmları Komisyonu üyeleri, Trakya'da çevre sorunlarıyla ilgili incelemelerini bugün Edirne'de sürdürdü. CHP İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Öztunç'a; Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğu ve Turabi Kaya ile Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu eşlik etti.