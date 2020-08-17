CHP'li Öztunç: "Millet Bahçeleri deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Millet Bahçelerinin, deprem toplanma alanı olabilmesi için altyapısı yeterli midir? Bu bahçeler deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi?" diye sordu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir konuşmasında "Millet bahçelerimizin her biri aynı zamanda birer toplanma alanıdır." dediğini hatırlattı.

İktidarın, bugüne kadar deprem gerçeğini unuttuğunu savunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Deprem gerçeğine rağmen hiçbir yatırım yapmayan AKP iktidarı şimdi milleti bir kez daha kandırmak için Millet Bahçelerini öne sürmektedir. Millet Bahçelerinin, deprem toplanma alanı olabilmesi için altyapısı yeterli midir? Bu bahçeler deprem toplanma alanı olarak mı inşa edildi? Kentlerdeki deprem toplanma alanlarını imara açarak AVM ve rezidans diken AKP şimdi de millet bahçeleri ile milleti kandırmaya çalışıyor. Kentlerdeki deprem toplanma alanları ranta kurban edildi. Bakanın açıklaması dostlar bizi alışverişte görsün mantığıyla yapılmıştır."

Öztunç, 45 saniyelik Marmara depreminde 17 bin 500 insanın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, gerçek olanın Kanal İstanbul projesi değil, deprem olduğunu ifade etti.

Toplanma alanlarını imara açan iktidarın, kentsel dönüşüm projelerini rant projelerine dönüştürdüğünü ileri süren Öztunç, bilimsel ve objektif verilere göre hazırlanan raporlara dayanılarak afet riskinin tespit edilip, bu doğrultuda iyileştirme ya da kentsel dönüşüm yapılmasının gerekliliğine işaret etti.