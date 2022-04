CHP'Lİ ÖZTUNÇ SAYIN ERDOĞAN'IN İSTİFASINI BEKLİYORUZ - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Yargıtay'ın Man Adası davası ile ilgili verdiği kararın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını doğruladığını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanı zamanında 'Man Adası davasında ispat ederseniz istifa ederim' demişti. Man Adası ispat edildi. Sayın Erdoğan istifanı bekliyoruz dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Andırın İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Öztunç, Yargıtay'ın Man Adası davasıyla ilgili verdiği kararı değerlendirdi. Kararın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası ile ilgili iddialarının doğruladığını ifade eden Ali Öztunç, şöyle devam etti

Sayın Cumhurbaşkanı zamanında 'Man Adası davasında ispat ederseniz istifa ederim. Cumhurbaşkanlığından istifa ederim siyaseti bırakırım' demişti. Sayın Erdoğan bunu söylemişti. Man Adası ispat edildi. Man adası iddiaları yargı yoluyla tescillendi. Yargı, 'Evet kardeşim. Man Adası'nda Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey doğru' dedi. Sayın Erdoğan'ın istifanı bekliyoruz. Sayın Erdoğan, siyaseti bırakacaktın, bırakma siyaseti devam et ama verdiğin sözü tut, Cumhurbaşkanlığından istifa et. Yiğit adam 'İstifa edeceğim' diyorsa istifa eder. 'Asla böyle bir şey yok, ispat edilsin istifa ederim' dedin. Yargı 'Bunlar doğru kardeşim' dedi. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan istifayı görelim bakalım. Verdiği sözü tutmasını bekliyorum. Yapar mı Yapmaz. Çünkü bugüne kadar Tayyip Erdoğan verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. 'Tayyip Erdoğan' demek, 'Söz tutmamak' demek zaten. 'Tayyip Erdoğan' demek, 'Dün dündür, bugün bugündür siyaset anlayışı' demek. Dün başka bir şey söyler, bugün başka bir şey söyler. Dün söylediği ile bugün söylediği arasında dağlar kadar fark vardır. Ama o, önüne bakar hiç umursamaz, dönüp arkasına bakmaz, milleti kandırmaya, aldatmaya devam eder.