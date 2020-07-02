CHP'li Öztunç: "Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım" - Son Dakika

CHP'li Öztunç: "Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Sosyal medya mecralarını engellemek imkansızdır.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Sosyal medya mecralarını engellemek imkansızdır. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği. Bunu engellemek ve tamamen bitirmek yerine buna ilişkin düzenleme yapılmalıdır." dedi.

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Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 yıl önce Sivas'ta büyük bir acı yaşandığını, Madımak Oteli'nde aydınlar, şairler, yazarların katledildiğini söyledi.

Sivas olaylarının sebeplerinin ve yaptıranların hala ortaya çıkmadığını kaydeden Öztunç, "15 Temmuz darbe girişimi Türkiye demokrasisine, tarihine nasıl karanlık bir leke ise Sivas katliamı da öyle karanlık bir lekedir. 15 Temmuz'un arkasında nasıl dış güçlerin olduğu belirtiliyorsa Sivas katliamının arkasında da onlar vardır." diye konuştu.

Öztunç, "Sivas katliamının tüm gizli kalmış noktalarının açığa çıkarılması, bunun için de Meclis Araştırması Komisyonu kurulması gerektiğini" belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımları şiddetle kınadığını dile getiren Öztunç, "Hiç kimse kimsenin ailesine, eşine çocuğuna hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyor, bunu yapanlardan hesap sorulması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Hemşehrisi Zeynep Şenpınar'ın Muğla'da katledilmesinin ardından, hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişiye yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararı verdiğini anlatan Öztunç, "Sayın Esra Albayrak ile ilgili dün resen soruşturma açıldı ve zanlılar gözaltına alındı ve tutuklandı. Doğrusu o idi. Kimse kimsenin ahlakına, namusuna laf edemez, hakaret edemez. Ama aynı şeyi Zeynep Şenpınar için de bekliyordum." diye konuştu.

Sosyal medya ile ilgili tartışamların hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Öztunç, "Sosyal medya mecralarını engellemek imkansızdır. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği. Bunu engellemek ve tamamen bitirmek yerine buna ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Sosyal medyaya ilişkin bir düzenleme yapılacaksa hep birlikte yapalım. En çok rahatsız olan da biziz. Ben de milletvekili olarak, küfür yiyorum. Adam sahte bir hesap açıyor, ailemize, annemize, eşimize, çocuğumuza küfrediyor. Sosyal medyada kimseye küfredilmesin, bunun için de düzenleme yapılsın. Ama ben istedim oldu, hepsini kapattım ile olmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:47 Kaynak: AA

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