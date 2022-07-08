CHP'li Öztunç'tan, Erdoğan'a: "Kendileri Löp Diye Götürüyor, Millete Sabır. 20 Yıldır İktidardasın, Ne Sabrı? Daha Ne Kadar Sabredecek Sana Bu Millet"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında, "Milletimizden biraz daha sabır talep ediyorum" sözlerine tepki gösterdi. Öztunç, "Ekmek elden su gölden yaşıyorsun Tayyip Erdoğan. Millete sabır kalmadı, milletin sabır taşı çatladı. Kendileri löp diye götürüyor, millete sabır. 20 yıldır iktidardasın, ne sabrı? Daha ne kadar sabredecek sana bu millet" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı mesajını eleştirerek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı bayram mesajında, 'ekonomik şartların farkındayız. Milletimizden sabır bekliyoruz' diyor. Ey Erdoğan, hep milletten sabır istiyorsun, hiç kendin bir şey vermiyorsun. Hep milletten istiyorsun, kendin millete bir şey vermiyorsun. Sana göre hava hoş Sayın Tayyip Erdoğan. Elektriğe para vermiyorsun. Kira vermiyorsun, suya vermiyorsun, doğalgaza, akaryakıta vermiyorsun. Şeker, un parası vermiyorsun. Ekmek elden su gölden yaşıyorsun Tayyip Erdoğan. Milletten sabır istiyorsun. Millete sabır kalmadı milletin sabır taşı çatladı, bitti. Kendileri löp diye götürüyor. Millete sabır. Bırak kurban kesmeyi 250 gram et alamıyor vatandaş. Sen vatandaşa 'sabret' diyorsun. 20 yıldır iktidardasın ne sabrı? Daha ne kadar sabredecek sana bu millet."

"EY ODTÜ YÖNETİMİ"

Ali Öztunç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün mezuniyet töreninin Devrim Stadyumu'nda yasaklamasına dair ise şu sözleri söyledi:

"ODTÜ, Türkiye'nin en önemli üniversitesi. ODTÜ mezuniyet törenini stadyumunda yasaklamış. Protesto olabilirmiş? E olacak. Akademilerde Üniversite protestodan daha doğal ne var? Yahu orası üniversite… Farklı fikirlerin konuşulacağı mecradır orası. Protestonun olacağı yer, zaten üniversitedir. Ey ODTÜ yönetimi. Hele hele ODTÜ gibi bir üniversitenin bunu yapması ayıptır. Bunların nasıl bir kafaya sahip olduğunun göstergesidir. Bunlar, bilimden, konuşmadan, fikir özgürlüğünden korkuyorlar. Üniversitede tabi ki tartışma olacak. ODTÜ yönetimi bir üniversiteye yakışmayacak bir karar almıştır. Nerede yapacaklar, sokakta mı yapacaklar."

"KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ KUTLUYORUM"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u da eleştiren Öztunç, "Kurban Bayramı yarın başlıyor. Kahramanmaraş Valiliği bugünden bayramlaşma yapıyor. Bayram olmadan bayramlaşma. Bunlar kendilerine göre bir din yaratmaya çalışıyorlar. Dünyada hiçbir Müslüman ülkede bayram namazı olmadan bayramlaşma olmamıştır, Kahramanmaraş hariç. Valiyi kutluyorum. Bu valiye de bu yakışır zaten" dedi.