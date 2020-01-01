CHP'li Öztunç'un babası toprağa verildi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un hayatını kaybeden babası Nasır Öztunç (78) memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Elbistan ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde yapılan törene, Öztunç ailesinin yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Nasır Öztunç'un cenazesi törenin ardından, Nurhak ilçesi Zillihan Mahallesi'nde toprağa verildi.