CHP'li Öztunç'un babası toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç'un babası toprağa verildi - Son Dakika

CHP'li Öztunç'un babası toprağa verildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un hayatını kaybeden babası Nasır Öztunç (78) memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un hayatını kaybeden babası Nasır Öztunç (78) memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Elbistan ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde yapılan törene, Öztunç ailesinin yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nasır Öztunç'un cenazesi törenin ardından, Nurhak ilçesi Zillihan Mahallesi'nde toprağa verildi.

CHP'li Öztunç'un babası toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

Son Dakika Haberleri
23:31 New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
23:29 Yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:20 Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
23:16 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 23:32:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Öztunç'un babası toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]